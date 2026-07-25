Украина изменила ход войны дронами, но одними беспилотниками победу не одержать, - Politico

Все хотят повторить успех украинских дронов, но эксперты объясняют, почему это ловушка.

Украина медленно меняет ход войны, начавшейся после российского вторжения 2022 года. Она делает это множеством способов, но наибольший восторг вызвало ее умное и масштабное использование дронов. По сути, ее подход вызвал столько восхищения, что в некоторых кругах дроны теперь превозносят как Wunderwaffe ("чудо-оружие") для натовских стран Европы – такое оружие, которое в одиночку способно преобразить оборону страны.

Энтузиазм по поводу дронов понятен. К примеру, только 9 июля "Украина заявила, что за ночь поразила 14 российских судов в Азовском море, включая 12 танкеров, предположительно принадлежащих подсанкционному "теневому флоту" Москвы. Складывается впечатление, будто украинские дроны повсюду. И Украина не только использует их для поражения российских целей, не причиняя катастрофических человеческих потерь, как это делали бы, скажем, ракеты, – она способна делать это ещё и на огромных расстояниях, пишет Politico.

Дроны поражали российские теневые суда в Чёрном море. Поражали российские теневые суда в Средиземном море. Поражали российские нефтеперерабатывающие заводы. Поражали российские нефтяные терминалы на Балтийском море.

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Они создают постоянные проблемы российской армии и наносили удары по самой России. Ранее в этом месяце они даже поразили нефтеперерабатывающий завод в Сибири, пишет СМИ.

По сути, украинские дроны стали таким успехом, что порождают всё более громкие требования к европейским членам НАТО переключить внимание на это в основном малое и дешёвое оружие. "Посмотрите, как дроны помогли Украине изменить ход войны! Посмотрите, сколько можно достичь при относительно небольших затратах! Дроны – это будущее! Наши правительства отстают от жизни! Вот как звучит этот аргумент", - говорится в материале.

Но хотя дроны, бесспорно, являются частью будущего войны, они все еще остаются экспериментальными и лишены чётких правил применения, считают эксперты. Более того, Россия тоже использует дроны, которые иногда нарушают воздушное пространство НАТО. Также РФ регулярно саботирует полёт украинских дронов, заставляя их залетать на территорию НАТО.

У НАТО тоже есть дроны

Разумеется, у членов НАТО тоже есть дроны – и они планируют покупать ещё. "Украина по-настоящему ускорила наше технологическое развитие, – заявила вице-адмирал Эва Скуг Хаслум, начальник объединённых операций Швеции. – Она также сделала дроны известными широкой общественности. Вооружённые силы Швеции, как и вооружённые силы других стран НАТО, постоянно тренируются с дронами и против них. Но иногда должна возникнуть крупная или неотложная ситуация, чтобы события начали стремительно развиваться. Именно это мы сейчас и наблюдаем".

Но это скромное, хоть и грозное оружие – не Wunderwaffe.

"Нам следует помнить, что Украине удалось оттеснить российский Черноморский флот от западной части Чёрного моря, что позволяет украинцам поддерживать своё гражданское морское судоходство, – отметил Ханс Гранлунд, только что вышедший в отставку офицер шведского флота, служивший военным атташе в Украине на ранних этапах войны. – Однако сами украинцы не сумели взять Чёрное море под контроль, потому что у них нет собственного флота".

Большинство воздушных дронов напоминают комаров: они малы, они жалят, они одноразовы и легко заменяемы, и они движутся роями. Но жалить и калечить противника – не единственная обязанность вооружённых сил, отмечают авторы.

Дроны, например, определённо не устраняют потребности в кораблях. На Балтийском море страны НАТО должны быть способны не только наносить урон российским судам – они также должны перебрасывать войска и снабжение в страны Балтии и Финляндию. И это только в морской сфере.

Представьте, что вы отбиваете сухопутного захватчика преимущественно дронами. Да, вы можете нанести агрессору болезненный урон, но одни лишь дроны не принесут победы, говорится в материале.

Дроны - лишь часть арсенала

Разумеется, дроны – это не только ударное оружие; они могут выполнять и логистические задачи. Но они должны быть частью общего арсенала страны – именно поэтому Украина использует целый ряд другого оружия и постоянно просит у союзников больше. На саммите НАТО в Анкаре ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский даже добился от президента США Дональда Трампа согласия разрешить Украине производить американские ракеты Patriot по лицензии.

В этом месяце спор о том, какое количество дронов является правильным, принял драматический оборот в самой Украине, когда Зеленский уволил популярного министра обороны Михаила Фёдорова – как сообщается, из-за того, что тот был в контрах с командующим украинской армией генералом Александром Сырским.

Фёдоров выступал за крайне масштабное использование дронов, тогда как Сырский отдаёт предпочтение сугубо традиционной войне. Знамение времени: несколько дней спустя Зеленский уволил и Сырского.

Для большинства стран лучшее решение будет лежать где-то между Фёдоровым и Сырским. Им также следует помнить, что на каждое изобретённое новое оружие противник разрабатывает такое, что способно его превзойти.

"Новые технологии будут появляться постоянно; это происходит всё быстрее и быстрее, – объяснила Скуг Хаслум. – Будущее, в котором мы не видим появления контрмер против дронов в более широком масштабе, совершенно немыслимо. Высокомощное микроволновое оружие и лазерное оружие, которому "всего лишь" нужна энергия в качестве заряда, вероятно, станут одними из наиболее эффективных контрмер. Именно поэтому, например, фрегаты незаменимы в морской сфере. Высокоэнергетическое оружие нельзя заряжать где попало. Корабли для этого абсолютно превосходны".

Но растущая вера в дроны среди части комментаторов и широкой публики также создаёт вполне реальную дилемму для политиков и вооружённых сил, поскольку они сталкиваются с нарративом, который звучит примерно так: Украина сумела переломить ход этой войны, используя дроны, которые она произвела дома, да ещё и на грошовый бюджет.

А значит, тратить деньги на более традиционное вооружение – это старомодно и расточительство денег налогоплательщиков. Это опасный нарратив, пишет СМИ. Военное вооружение день ото дня становится всё более сложным и взаимосвязанным. Дроны – чрезвычайно полезная часть арсенала, но и их можно обойти по мере дальнейшего развития технологий.

"Дроны должны быть естественной частью всей нашей военной системы – как сенсоры, как носители оружия и как логистические системы, – заявила Скуг Хаслум. – Чем больше внедряется связности, цифровизации и искусственного интеллекта, тем больше систем можно объединять. Но мы не можем массово производить дроны и складывать их на хранение – тогда они устареют к моменту, когда понадобятся. Такова стремительность развития технологий".

Разумное распоряжение деньгами налогоплательщиков всегда должно быть первой заповедью государственного служащего. Но если мы создадим дискуссию, в которой преувеличенная вера в дроны заставит политиков неохотно обосновывать законные оборонные нужды, победитель будет только один: Россия.

Другие новости о беспилотниках

Ранее УНИАН сообщал, что украинские морские дроны Magura будут собирать в США. Соглашение было подписано в посольстве Украины в Вашингтоне. Соучредитель ReconCraft Джо Силковски заявил, что компания планирует выпускать сотни, а впоследствии и тысячи морских дронов Magura ежегодно на производственных площадках в Орегоне и Южной Каролине.

Кроме того, мы также рассказывали, что США сбили первый Shahed дешевым перехватчиком, который давно применяют в Украине. Систему Merops американцы развернули там в марте, как только началась война с Ираном. С того момента поразделения, задействованные в ее эксплуатации, проходили обучения для ее использования.

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