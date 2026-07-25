Форель и другие виды ценной рыбы в горные озера Юты забрасывают на самолете (видео)

Годами там поддерживают возможность продолжать рыбалку без ущерба природе.

Каждый год в штате Юта с самолетов сбрасывается тысячи тонн рыбы в горные озера. Это спланированная стратегия сохранения и развития рыболовства, которая поддерживает возможность ловли рыбы в отдаленных озерах на протяжении десятилетий, пишет Times of India.

Департамент охраны дикой природы штата Юта (DWR) загружает мелкую форель и другие виды рыб в специально оборудованные резервуары на легких самолетах. Пролетая над высокогорными озерами, они выпускают рыбу, и она падает в воду. Доказано, что это эффективный способ зарыбления озер, до которых практически невозможно добраться на грузовиках или лодках.

Горные озера Юты популярны среди туристов и рыболовов. Многие из этих водоемов находятся далеко от дорог и расположены в труднодоступных котловинах, куда практически невозможно подъехать на автомобиле. Некоторые из этих озер были лишены рыбы от природы, а в других естественное размножение было очень ограничено. И при увеличении рыболовного давления существующие популяции рыб могут быстро истощиться.

Регулярное зарыбление – единственный способ поддерживать достаточное количество рыбы для любительской рыбалки из года в год. А самолеты стали наиболее практичным способом решения этой задачи.

Метод совершенствовался более полувека. Рыба, используемая для зарыбления с воздуха, очень маленькая. Пилоты летят низко и выпускают рыбу вместе с водой над озерами. Поскольку рыба легкая и сопротивление воздуха замедляет ее падение, то выживаемость превышает 95 процентов. До появления самолетов сотрудники природоохранных органов доставляли рыбу в горы, используя молочные бидоны, прикрепленные к лошадям, вьючным животным, мотоциклам или даже в рюкзаках. Это была медленная, физически тяжелая работа, стрессовая для рыбы. Воздушный способ позволяет доставить рыбу во все озера Юты за несколько дней.

Рыба для разведения тщательно отбирается. В видовой состав часто входят радужная форель, форель-кумжа, ручьевая форель, тигровая форель, гибрид гибрида форели и арктический хариус – все они популярны среди рыболовов. Многие из неместных видов выращиваются специально для рыбалки и часто являются стерильными, то есть не могут размножаться. Зарыбление стерильными рыбами позволяет биологам точно контролировать численность и снижает долгосрочное воздействие на любые местные виды рыб, которые могут присутствовать ниже по течению.

Конечно, такой подход поднимает вопросы об экологии горных озер. Многие высокогорные озера исторически представляли собой экосистемы без рыбы, являвшиеся домом для амфибий, водных насекомых, планктона и других организмов, которые эволюционировали без хищников-рыб. Завоз рыбы может изменить баланс этих сообществ. Именно поэтому современные программы зарыбления, все чаще используют стерильную рыбу. Также они избегают зарыбления чувствительных водоемов определенными видами и корректируют планы зарыбления на основе текущих исследований. Цель состоит в том, чтобы найти баланс между предоставлением возможностей для отдыха на природе и защитой местных видов.

Как в США борятся с инвазивными видами рыбы

Напомним, что штат Мэриленд удваивает усилия в борьбе с инвазивными видами в Чесапикском заливе. Там рыболовам предлагают различные возможности для вылова проблемных рыб, а также возможность побороться за денежные призы, награды и право похвастаться своими достижениями.

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