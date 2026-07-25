Яркая клумба в сентябре: какие цветы посеять сейчас, чтобы любоваться ими осенью

Список осенних цветов на самом деле довольно обширный.

Большинство людей считают, что лучшее время для посадки цветов уже давно прошло, но посадка еще может обеспечить цветы осенью. Также последует еще один всплеск красок весной, когда цветы снова распустятся.

Сайт The Spruce назвал многолетние растения, которые можно посадить прямо сейчас. А наслаждаться цветением вы будете из сезона в сезон.

Семена рудбекии прорастают всего за 10 дней, а цветение начинается через 12 недель. Это делает ее отличным вариантом для посадки в конце лета. Эти жизнерадостные желтые цветы легко выращивать, и они не требуют особого ухода. Просто посадите их на солнечном месте.

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"Черноглазые рудбекии также являются отличным выбором для привлечения опылителей, привлекая бабочек и других полезных насекомых, а также придавая клумбам в конце сезона вид полевых цветов", – говорит профессиональный садовод Ребекка Сирс.

Яркие пурпурные эхинацеи – любимое растение опылителей, которые оценят, что вы посадили это красочное многолетнее растение для осеннего и весеннего цветения. Это растение растет на солнце и в условиях периодической засухи.

"Если высаживать эхинацею в июле, поддерживайте постоянную влажность почвы на протяжении всего периода прорастания и раннего роста. Наиболее обильное цветение будет на следующий год", – говорит Сирс.

Добавить саду теплых красных и желтых оттенков может гайлардия – это многолетнее растение, цветущее весной, летом и осенью.

"Красные, оранжевые и желтые цветки, похожие на ромашки, особенно полезны в садах, привлекающих насекомых-опылителей, и на солнечных клумбах", – говорит Сирс.

Гайлардия прорастает быстро, всего за 7-15 дней. Она прекрасно себя чувствует на прямом солнце и в летнюю жару. Всего через 12 недель ваша клумба с гайлардией будет готова к красочному осеннему цветению.

Астры добавляют осеннему саду прохладные фиолетово-синие оттенки, и зацветают они всего через 60 дней после посадки в середине лета. Если вы посеете семена в конце июля, ваш сад в сентябре будет утопать в этих цветках.

Просто убедитесь, что вы создали для них подходящие условия для роста. Они не привередливы к солнцу, тени или почве, но могут нуждаться в особом уходе за пределами своей естественной зоны - им необходимы опоры, если они растут не на лугу, где высокие травы поддерживают цветы.

Еще одним осенним цветком является седум или очиток. Если посадить его в середине лета, то к осени на этом почвопокровном растении появятся нежные цветки. Обычно седумы покупают розетками, а не выращивают из семян. И это лучший способ гарантировать цветение в первую же осень.

Неприхотливые цветы - что посадить на клумбе

Напомним, что список устойчивых и неприхотливых растений на самом деле достаточно обширный. Например, хорошо переносят жару циннии. Устойчивастью к солнцу также обладают петунии, особенно некоторые сорта. Космеи, декоративные подсолнухи, бархатцы - все эти цветы украсят участок, а дополнительного ухода за ними практически не требуется.

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