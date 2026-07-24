Магнитная буря не прекращается: ученые изменили прогноз (график)

Выброс на Солнце продлит магнитную бурю 24 июля.

22 июля на Земле началась магнитная буря, которая должна была продлиться два дня. Однако из-за выброса корональной массы магнитная буря будет и сегодня. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра все еще повышена.

Кроме этого, 21 июля на Солнце произошел корональный выброс массы, который частично ударит по нашей планете. Хотя основная часть этого выброса пройдет к северу от Земли, сегодня все же возможен касательный удар.

Видео дня

В связи с этим, 24 июля на Земле ожидаются активные геомагнитные условия с периодическими магнитными бурями уровня G1.

Магнитная буря тысячелетия может ударить по Земле сильнее, чем считалось ранее - что известно

Ученые выяснили, что экстремальные солнечные бури могут быть значительно опаснее, чем считалось ранее. Новое исследование показало: с усилением солнечного ветра электрические токи в верхних слоях атмосферы продолжают расти, а значит, последствия для спутников, GPS, связи и энергосистем могут быть серьезнее прежних прогнозов. По словам исследователей, подобные события случаются крайне редко – примерно раз в тысячу лет. Пока угрозы такой бури нет, однако специалисты призывают пересмотреть оценку рисков, особенно на фоне высокой солнечной активности.

Вас также могут заинтересовать новости: