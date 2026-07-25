Некоторые породы собак считаются более агрессивными, чем другие.

Ни одна порода собак не рождается агрессивной, однако некоторые из них сложнее поддаются воспитанию или изначально выводились для охоты и охраны, поэтому могут представлять повышенную опасность. Специалисты компании Hacker Murphy проанализировали историю зарегистрированных нападений животных в США и выделили, какая порода собак может напасть на хозяина и незнакомцев с наибольшей статистической вероятностью.

Какие собаки чаще всего нападают на людей - ТОП-10 пород

Прежде всего следует понимать, что самые агрессивные породы собак в данном случае рассчитывались из количества упоминаний в полицейских сводках и судебных делах. А значит - чем популярнее порода, тем выше вероятность, что она окажется в списке. Тем не менее такая статистика все же полезна, так как показывает, какие породы могут представлять наибольшую опасность, если ими владеют безответственные хозяева.

Питбули

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Уже много лет возглавляют подобные рейтинги. По данным различных исследований, именно на собак питбульного типа приходится большая часть смертельных нападений в США и многих других странах.

Причина этого заключается не только в их мощных челюстях и развитой мускулатуре, но и в том, что этих собак нередко содержат без должного воспитания или намеренно развивают у них агрессию. Однако при правильной дрессировке питбули, напротив, отличаются преданностью и дружелюбием.

Ротвейлеры

Ротвейлеры считаются одной из самых сильных служебных пород. Они обладают выраженным охранным инстинктом и могут весить более 45 кг, поэтому любой укус может нанести серьезные травмы. Тем не менее большинство конфликтов с ними происходит, когда собака плохо социализирована или воспринимает незнакомца как угрозу хозяину.

Немецкие овчарки

Немецкие овчарки широко используются в полиции и армии благодаря высокому интеллекту и склонности защищать человека в любых обстоятельствах. Однако именно этот инстинкт иногда становится причиной укусов, если собака недостаточно обучена или неправильно оценивает ситуацию. При грамотном воспитании овчарки считаются одними из самых управляемых пород.

Чау-чау

Чау-чау отличаются независимым характером и врожденной настороженностью к незнакомцам. Исторически их использовали как сторожевых собак, поэтому они склонны защищать свою территорию и не любят навязчивое внимание посторонних.

Какая собака на первом месте по злости - самые опасные породы

Даже самые сильные собаки редко проявляют агрессию без причины. Намного важнее их ранняя социализация, дрессировка и ответственное поведение владельца. Поэтому при встрече с любой незнакомой собакой лучше не пытаться гладить ее без разрешения хозяина и обращать внимание на признаки беспокойства животного.

Джек-рассел-терьеры

Джек-рассел-терьеры могут удивить своей вспыльчивостью. Несмотря на небольшие размеры, это бесстрашные охотничьи собаки с огромным запасом энергии. Они чаще кусают, защищая игрушки, еду или реагируя на слишком активные игры с детьми.

Кокер-спаниели

Кокер-спаниели считаются семейными питомцами, но исследования неоднократно включали их в число пород, связанных с риском укусов. Причиной обычно становится испуг, защита миски или игрушек, а также проблемы с характером у отдельных линий разведения.

Колли

Колли редко проявляют настоящую агрессию, однако их пастуший инстинкт иногда заставляет хватать бегущих людей за ноги, пытаясь "остановить" движение. Чаще всего это происходит при недостатке воспитания и физических нагрузок.

Сенбернары

Сенбернары известны спокойным нравом, но из-за массы, достигающей 80 кг и более, даже один укус может привести к тяжелым последствиям.

Обычно такие собаки кусают только при сильной боли, испуге или защите семьи.

Лабрадоры-ретриверы

Лабрадоры-ретриверы завершают список главным образом из-за своей огромной популярности. Миллионы лабрадоров живут в семьях, поэтому они неизбежно попадают в статистику чаще многих менее распространенных пород. Большинство их укусов связано с чрезмерной игривостью, защитой еды или болезненными ощущениями у пожилых животных.

В целом, нельзя сказать, что упомянутые в этом списке породы - это самые злые собаки: ТОП 10 в данном случае скорее показывает, что опасной собаку делает не столько ее вид, сколько неправильное содержание и недостаток воспитания.

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