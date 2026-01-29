Магнитные бури 29 января: насколько сильно будет штормить (график)

29 января на Земле ожидается магнитная буря уровня G1.

Высокоскоростной поток из корональной дыры удврил по Земле 28 января и сегодня магнитная буря продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра увеличилась. Предполагается, что это может привести к некоторым геомагнитным условиям от активных до магнитной бури уровня G1.

Как ожидается, остаточные эффекты сохранятся, но начнут снижаться в 30 января.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за повышенной активности Солнца. Во время вспышек и корональных выбросов в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигая Земли, они взаимодействуют с ее магнитосферой и вызывают колебания разной интенсивности – от слабых до экстремальных.

Чаще всего магнитные бури остаются незаметными, однако при сильных событиях их влияние ощущается не только в космосе, но и на поверхности планеты. Возможны сбои в работе спутниковой навигации, радиосвязи и энергосистем, а в высоких широтах наблюдаются яркие полярные сияния.

Некоторые люди в периоды магнитных бурь жалуются на головные боли, утомляемость, перепады давления и нарушение сна. Особенно чувствительными считаются метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хотя научные данные о прямой связи все еще изучаются.

