28 января по Земле ударит магнитная буря: насколько сильной она будет (график)

Ученые говорят, что последствия этой бури будут наблюдаться также 29 и 30 января.

На данный момент параметры солнечного ветра близки к фоновым уровням, но сегодня все же будет небольшая магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, 28 января Земля столкнется с высокоскоростным потоком от корональной дыры на Солнце.

"Это может привести к активным геомагнитным условиям с возможными периодами шторма G1", - предупреждают эксперты.

По из данным, последствия этой магнитной бури, вероятно, будут сохраняться в течение 29 и 30 января.

Магнитные бури G1 - как защититься

Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми, однако даже они могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей. Чаще всего в такие дни отмечают головную боль, усталость, раздражительность, колебания давления и нарушения сна. Полностью избежать воздействия невозможно, но снизить нагрузку на организм вполне реально.

В период магнитной бури важно соблюдать режим дня – ложиться спать вовремя и не перегружать себя делами. Желательно уменьшить физические и эмоциональные нагрузки, отказаться от интенсивных тренировок и стрессовых ситуаций. Рацион стоит сделать легче – больше овощей, рыбы, воды и меньше жирной пищи, алкоголя и кофеина.

Магнитные бури G1 не опасны для большинства людей, но внимательное отношение к себе в такие дни помогает сохранить стабильное самочувствие и избежать неприятных симптомов.

