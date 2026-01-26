Магнитные бури 26 января: ждать ли удара в начале недели

В последние дни геомагнитная обстановка стабильна.

Новая рабочая неделя должна начаться без сильных магнитных бурь. Об этом свидетельствует прогноз meteoagent.

По данным портала К-индекс на данный момент не превышает 4, а слабая магнитная буря начинается с 5.

В то же время в течение суток есть вероятность кратковременной магнитной бури. Британская геологическая служба предупреждает, что сегодня Земля может получить касательный удар от слабого коронального выброса массы, который произошел на Солнце 22 января.

Видео дня

"Хотя степень уверенности невелика, это может привести к усилению условий, вплоть до шторма G1", - предупреждают ученые.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов плазмы. Потоки заряженных частиц достигают нашей планеты и взаимодействуют с её магнитосферой, вызывая колебания разной силы - от слабых до экстремальных.

Во время бурь могут возникать сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем, а в высоких широтах усиливается полярное сияние.

Некоторые люди в такие дни жалуются на головную боль, усталость и перепады давления. Специалисты советуют следить за прогнозами космической погоды, больше отдыхать, пить воду и снижать физические и эмоциональные нагрузки.

Вас также могут заинтересовать новости: