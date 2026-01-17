В начале года Земля находилась в ближайшей к Солнцу точке: почему это не повлияло на погоду

Ближайшее возможное расстояние от Земли до Солнца составляет 147,1 миллиона километров.

В начале января Земля достигла перигелия - ближайшей к Солнцу точки своей орбиты. Несмотря на это, никакого резкого потепления на планете в тот момент не произошло. Почему так - разбиралось издание Daily Galaxy.

Отмечается, что ежегодно в начале января Земля достигает ближайшей к Солнцу точки. В 2026 году это произошло 3 января в 12:15 по восточноамериканскому времени (19:15 по киевскому). В этот момент наша планета находилась более чем в 147,1 миллиона километров от Солнца. Впрочем, влияние этого события на смену времен года практически отсутствует.

Автор статьи пишет, что орбита Земли не является идеальным кругом, а на самом деле имеет несколько эллиптическую форму, из-за чего в течение года планета, двигаясь по ней, то немного приближается к Солнцу, то отдаляется от него.

Хотя это расстояние меняется примерно на 3%, ученые отмечают, что это не влияет на глобальные температуры. Ритм смены времен года определяется не близостью Земли к Солнцу, а наклоном земной оси.

Что такое перигелий

Термин "перигелий" происходит от греческих слов peri ("вокруг") и helios ("Солнце") и означает ближайшую к Солнцу точку орбиты небесного тела. В 2026 году перигелий произошел на расстоянии 147 099 894 километров. Это примерно на 5 миллионов километров ближе, чем во время афелия – пребывания в самой дальней от Солнца точке, которая приходится на начало июля.

Несмотря на то, что, на первый взгляд, разница значительная, она составляет лишь около 3% от среднего расстояния между Землей и Солнцем, или одной астрономической единицы (а.е.), которая равна примерно 149,6 миллиона километров. Небольшая в этих масштабах разница обеспечивает почти одинаковое количество солнечной энергии, которую планета получает во время перигелия и афелия.

Поворотный момент в понимании движения планет

Около 1604 года астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой первый закон движения планет, доказав, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, в фокусе которых находится Солнце. Свои выводы он сделал на основе точных наблюдений за орбитой Марса.

Впоследствии вариации в солнечном времени начали беспокоить ранних астрономов. Как отметил Эдвард Блумер из Королевской обсерватории в Гринвиче, еще средневековые ученые заметили, что солнечные дни не всегда идеально совпадают с равномерным отсчетом времени.

"Они уже говорили о разнице между солнечной сутки и идеальной сутки, то есть ее средним значением. Время то отставало, то опережало, что, как мы впоследствии поняли, связано с изменениями скорости движения Земли вокруг Солнца из-за эллиптической формы ее орбиты", - пояснил он.

Еще одним инструментом наблюдений была аналема – годовой график положения Солнца в одном и том же месте и в одно и то же время. Ее форма в виде восьмерки наглядно демонстрировала орбитальные особенности и помогала ранним наблюдателям определять перигелий.

Перигелий для Меркурия, Марса и комет

Все планеты Солнечной системы проходят через перигелий, но последствия этого различны. Так, Венера и Нептун движутся почти по кругу, поэтому расстояние до Солнца у них меняется незначительно. Между тем Меркурий, который является ближайшей к Солнцу планетой, имеет сильно вытянутую орбиту, а это означает, что его расстояние до Солнца заметно меняется в течение года.

По данным Королевской обсерватории в Гринвиче, разница между перигелием и афелием у Меркурия составляет около 0,17 астрономической единицы (астрономическая единица - среднее расстояние от Земли до Солнца), поэтому для планеты, которая в среднем находится всего на 0,39 такого расстояния, это очень существенная разница.

Изучение движения Меркурия привело ученых к одной из самых интересных загадок астрономии. Выяснилось, что точка его ближайшего приближения к Солнцу со временем медленно смещается. Это явление называется прецессией орбиты - своеобразным "ползучим поворотом" траектории движения планеты. Классические законы физики, сформулированные Исааком Ньютоном, не могли полностью объяснить это смещение. Только общая теория относительности Альберта Эйнштейна дала точный ответ, став одним из ключевых подтверждений ее правильности.

Еще более резкие изменения происходят с кометами и астероидами. Их орбиты обычно очень вытянуты, поэтому во время перигелия они могут резко ускоряться и сильно менять траекторию движения. Во время сближения с крупными планетами, в частности Юпитером, гравитационная сила может настолько повлиять на эти небесные тела, что они либо меняют свой путь, либо даже полностью покидают пределы Солнечной системы.

Ранее УНИАН сообщал, что в древности сутки на Земле длились всего 19 часов. К такому выводу пришли ученые, проанализировав геологические данные докембрийской эпохи. Они выяснили, что в середине протерозойской эры - примерно от 2 до 1 миллиарда лет назад - привычный процесс постепенного удлинения земного суток остановился. В течение этого периода продолжительность дня оставалась почти постоянной.

