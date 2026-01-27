28 января в Киеве будет самый теплый день недели, но есть неприятные нюансы

В столице ожидается туман и гололед с гололедицей.

В среду, 28 января, в Киеве будет самый теплый день недели - температура повысится до "плюсов", однако погоду испортят туман и гололед с гололедицей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут -3°, а днем воздух в столице прогреется до +2°. День будет пасмурный, ожидается мокрый снег и дождь.

Атмосферное давление снизится до 737-739 мм ртутного столба, а ветер 5-10 м/с добавит прохлады.

Укргидрометцентр объявил по Киеву и Киевской области І уровень опасности.

"28 января туман, видимость 200-500 метров, гололеди, на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Во Львове в среду будет облачно. Ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Луцке будет облачно, ночью 0-3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ривне завтра облачно, ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Тернополе 28 января ночью будет -3°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +3°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черновцах в среду - облачно, ночью -3°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Виннице завтра будет -3°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Житомире в среду ночью будет -3°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черкассах завтра ночью -3°, днем +3°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь..

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +3°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -6°...+2°, небольшой мокрый снег и дождь

В Одессе 28 января - облачно, температура ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +6°, облачно.

В Николаеве завтра будет облачно , ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -9°, а днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Харькове - облачно, температура ночью -9°, днем -2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем +2°, облачно.

В Симферополе в среду будет пасмурно, +2°...+11°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -6°, днем +1°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем +2°.

