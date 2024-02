Причина его смерти до сих пор не установлена.

Американский музыкант и актер, известный по песне "Elvis Is Everywhere" и фильмам "Супербратья Марио" и "Большие огненные шары" - Моджо Никсон - внезапно умер. Его мертвое тело нашли после выступления на круизном лайнере. Мужчине было 66 лет. Об этом сообщает издание Far out magazine.

Известно, что перед смертью Никсон участвовал в Outlaw Country Cruise - музыкальном фестивале, который проводиться на круизном лайнере. В ходе шестидневного мероприятия корабль плывет из Майами в Пуэрто-Рико, по пути останавливаясь в Доминиканской Республике.

По словам родных, у Никсона мог случиться сердечный приступ. Однако официальную версию смерти до сих пор не называют.

Что известно о Моджо Никсоне

Моджо Никсон родился в Северной Каролине. В детстве начал заниматься музыкой и пел в панк-группе Zebra 123. Со временем коллектив распался и он перешол в группу Дика Монтаны "Snuggle Bunnies". Спустя несколько лет он выпустил песню "Elvis Is Everywhere", которая стала хитом.

Далее он решил заняться актерской деятельностью. Дебютировал в роли барабанщика Джеймса Ван Итона в биографическом фильме Джерри Ли Льюиса "Большие огненные шары". Никсон также появился еще в пяти фильмах, включая "Супербратья Марио" и " Машина 54, где ты?".

В 2022 году состоялась премьера документального фильма о его жизни "Манифест Моджо: жизнь и времена Моджо Никсона".

