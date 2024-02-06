Его жизнь оборвалась на 62 году.

Российский актер Александр Симонец, сыгравший в таких сериалах как "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе", "Глухарь", "Возвращение Мухтара" и других, внезапно скончался.

Он умер в возрасте 61 года в Благовещенске. РосСМИ сообщают, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. У актера случился резкий приступ, который и забрал его жизнь.

Коллеги артиста Амурского областного театра драмы говорят, что трагедия произошла сегодня, 6 февраля.

Видео дня

"У нас горе", - говорят россияне.

Кроме того, известно, что Симонец родился в 1962 году в Благовещенске. В 1982 году он окончил Цирковое училище в Москве, в 1984 году - высшее театральное училище им. Щукина.

Напомним, в 2023 году умер актер из сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин. У него также были проблемы с сердцем.

Известно, что у него диагностировали инфаркт. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, а 15 сентября стало известно, что актер скончался.

Вас также могут заинтересовать новости: