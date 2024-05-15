Не беда, если вы еще не все высадили на участке - рассказываем, что можно посадить в мае до конца месяца.

Есть такая народная поговорка: "Май - сади и дбай, а июнь - хоть сади, хоть плюнь". Поэтому, если вы еще не все посадили на своем огороде, то это нужно сделать до конца весны. Переживать, что опоздали не стоит: некоторые культуры нет смысла высаживать раньше, чем грунт достаточно прогреется - они просто не взойдут, или же их могут погубить возвратные заморозки. Давайте разберемся, что можно посадить в мае в открытый грунт.

Что посадить в мае на огороде - овощи, зелень, бахчевые

Как уже говорили, до конца мая на участке можно высаживать овощи, зелень и бахчевые культуры, которые любят тепло, но не только. Итак, в это время еще сажают:

Огурцы

Теплолюбивый овощ, поэтому его высаживают только в теплую почву. Если посадить раньше, семена могут загнить.

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Дыни и арбузы

Также теплолюбивы, в холодной почве могут не взойти, а в мае для них погода уже достаточно теплая.

Кабачки и тыкву

Если не успели посадить в апреле - сажайте сейчас. Посейте скороспелый сорт - и есть вероятность, что соберете первый урожай не позже соседа.

Редиска

Сажать редиску можно как в апреле, так и в течение всего мая, причем сеять ее можно регулярно. Для овоща нужно, чтобы почва прогрелась до +8-10°С.

Свекла

Май - время для свеклы. Раньше в колхозах свеклу на полях начинали сеять только после 9 мая. Необходимая температура почвы для этого овоща - +8°С.

Капуста ранняя

Капусту сажают через рассаду в течение всего месяца - так урожай удастся получить раньше.

Базилик

Очень теплолюбив. Нужно дождаться устойчивого тепла (+18-20°С) и лишь тогда сеять его. Поторопитесь и посеете раньше - не взойдет, проверено.

Морковь

Этот овощ, наоборот, устойчив к холодам. Но сеять ее можно и в мае. Только, как уже говорилось, берите ранние сорта, тогда и урожай соберете раньше, несмотря на поздний посев.

Помидоры и перец

Высаживают на огород в течение всего мая через рассаду. Но если есть угроза возвратных заморозков, то есть смысл посадить ее как раз в конце месяца.

Петрушка, укроп, зеленый лук, салаты, кориандр, щавель

Они не особо требовательны к температуре - достаточно, чтобы почва прогрелась до +5°С. Но если вы их еще не посадили - смело сажайте сейчас. После посева накройте укрывным материалом - быстрее взойдут и почва пересыхать сильно не будет.

Лук

В мае до конца месяца вполне можно еще садить и репчатый лук - для него нужна температура от +10°С до +15°С. Луковички советуют предварительно замочить на 12 часов - взойдут быстрее.

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