Певицу обвинили в плагиате.

Известная американская певица Майли Сайрус оказалась в эпицентре скандала. Оказалось, что на артистку подали судебный иск о нарушении авторских прав связанных с ее хитом "Flowers". Об этом пишет издание Newsweek.

Компания "Tempo Music Investments" считает, что песня Майрус, за которую она получила премию "Грэмми" - это плагиат. По их словам, композиция "Flowers" похожа на хит 2003 года "When I Was Your Man" певца Бруно Марса.

"Учитывая сочетание и количество сходств между двумя песнями, нельзя отрицать, что "Flowers" не существовало бы без "When I Was Your Man", - говорится в иске.

К слову, в припеве песни "When I Was Your Man" есть такие слова:

"Что мне следовало купить тебе цветы? И держать тебя за руку. Мало отдать тебе все свое время, когда у меня был шанс. Все, чего я хотел - это танцевать".

В композиции "Flowers", по словам компании, встречаются подобные слова:

"Я могу купить себе цветы, написать свое имя на песке, часами разговаривать с собой, говорить вещи, которых ты не понимаешь. Я могу заставить себя танцевать, и я могу держать себя за руку. Да, я могу любить себя сильнее, чем ты".

В иске отмечают, что Бруно не указан в титрах как автор слов и не упомянут ни в одном описании к песне.

Сама же Сайрус пока не прокомментировала этот скандал.

