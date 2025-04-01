Алла также показала первые фото с ребенком.

Известная украинская стендаперка Алла Волкова впервые стала мамой.

Радостной новостью она поделилась в своем Instagram и опубликовала первое фото с ребенком. К слову, известно, что Алла родила дочь от юмориста Богдан Боярина. Но новоиспеченные родители пока не рассекречивают имя малышки.

"У меня спина белая", - подписала черно-белый кадр с дочкой Волкова.

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К слову, стендаперка шутит, что причиной ее стремительных родов стал просмотр накануне шоу "Супермама".

Реакция сети

Подписчики начали активно поздравлять новоиспеченную маму и пожелали счастья ребенку:

"У двух стендаперов родился ребенок на 1 апреля, мощный прикол"

"Когда бы еще Алла могла родить ребенка, как не первого апреля! Поздравляю! Здоровья маме и ребенку"

"Ура!"

"Поздравляю вас! Пусть растет счастливой".

К слову, Алла Волкова - это первая стендаперша в Украине, которая собрала киевский Дворец спорта. О своей беременности она рассказала в 2024 году во время выступления. С отцом своего ребенка она в отношениях больше года.

Напомним, ранее популярная украинская певица СолоХа беременна в третий раз. О предстоящем пополнении в семье исполнительница объявила прямо во время своего сольного концерта в Киеве.

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