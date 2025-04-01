Главную роль в фильме исполнил Джош Хартнетт, известный по лентам "Перл-Харбор", "Западня" и "Гнев человеческий".

17 апреля 2025 года в кинотеатрах Украины выходит комедийный боевик "Рейс навылет" (Fight or Flight), который удачно сочетает экшен и юмор "Скоростного поезда" с головокружительными боевыми сценами в стиле "Джона Уика".

УНИАН вместе с кинодистрибьютором Adastra Cinema расскажет, почему не стоит пропускать эту веселую и динамичную ленту, и какая интересная игра слов спрятана в ее оригинальном названии.

О чем фильм

По сюжету фильма, загадочная влиятельная организация отслеживает террориста, известного только как Призрак. Он – суперхакер, который обвалил ВВП нескольких стран и "уничтожил нефтяные запасы Йемена". Чтобы поймать Призрака организация решает завербовать незадачливого наемника, белокурого пьяницу по имени Лукас Рэйес.

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Его миссия проста: чтобы вернуть свою прежнюю жизнь и снова быть успешным, Лукасу нужно сесть на самолет из Бангкока в Сан-Франциско, на борту идентифицировать и обезвредить Призрака, а затем доставить его живым в США. Но есть нюанс: у Призрака много врагов, и все они узнали, где и когда его искать. Так что весь самолет теперь полон профессиональных убийц.

Впечатляющая команда профессионалов "за штурвалом"

Лукаса в фильме сыграл Джош Хартнетт, известный по фильмам "Перл-Харбор", "Западня", "Гнев человеческий" и главной мужской роли в популярном хоррор-сериале "Бульварные ужасы" с Евой Грин.

Компанию ему на экране, среди других актеров, составили Чарита Чадран, известная по роли во втором сезоне хита Netflix "Бриджертоны", и актер и каскадер Марко Зарор ("Джон Уик 4", "Алита: Боевой ангел").

Снял "Рейс навылет" Джеймс Мадиган, который ранее работал над визуальными эффектами блокбастера "Железный человек 2", а также был вторым режиссером фильмов "Трансформеры: Время Звероботов" и "Мег".

Впрочем, главное в этой ленте – экшен и впечатляющие боевые сцены, а они поставлены и сняты настоящими мастерами. Так, хореографом боевых сцен выступил Брахим Чаб, который работал над "Манкименом", а снял все это оператор-постановщик Мэтт Фланнери, который работал над фильмом "Рейд" и сериалом "Банды Лондона".

А еще "Рейс навылет" имеет мощную продюсерскую команду, которая очень хорошо разбирается в экшенах. В нее вошли Тай Дункан ("Честный вор", "Хороший, плохой, коп"), Эрика Ли ("Джон Уик 4", "Манкимен", "Сикарио") и Безил Иваник, американский продюсер украинского происхождения, который спродюсировал все ленты франшизы "Джон Уик", а также работал над "Манкименом", "Сикарио" (обе части), "Богами Египта", "Тихой ночью" и многими другими хитами.

Игра слов в названии

В оригинале лента называется Fight or Flight, что дословно можно перевести как "Сражайся или лети". Однако в английском языке словосочетание fight or flight является аналогом нашего "бей или беги" и описывает одну из типичных психологических реакций на стресс. В психологии известны три основные реакции на стресс – бей, беги или замри, которые отражают, как человеческое тело и разум реагируют на опасность (позже также обнаружили еще и четвертую реакцию – угождай, – но она менее общеизвестна).

На английском название фильма удачно обыгрывает как место действия – самолет, так и общее настроение людей на борту. Хотя обозреватель Empire иронизирует: "Педантичное замечание: хотя фраза Fight or Flight создает красивую игру слов, на самом деле этот фильм следовало бы назвать Fight On Flight ("Драка на рейсе"). Потому что это история с весело-бессмысленным концептуальным замыслом, который, по сути, позволяет 90 минут драк на высоте 30 000 футов (9 км – ред.)".

К сожалению, на украинском языке воспроизвести оригинальную игру слов было невозможно, поэтому дистрибьютор Adastra Cinema прибегнул к локализации – и она получилась довольно удачной: особенно на моменте, когда в ленте пулей навылет пробивается корпус самолета.

Вы не жили, если не видели, как белокурый Джош Хартнетт свирепствует с бензопилой

Первые кинозрители, которые уже смогли посмотреть ленту, остались в восторге.

"Все больше и больше людей осознают, что Джош Хартнетт – один из наших самых недооцененных актеров, – пишет Film Feeder. – Но где-то между его ранним успехом в таких фильмах, как "Перл-Харбор" и "Падение "Черного ястреба", и его недавним возрождением благодаря ролям в "Оппенгеймере" и "Западне", есть целый пул ролей Хартнетта в менее известных фильмах, которые позволили ему раскрыть свои способности как характерного актера. Не все это фильмы высочайшего качества, но есть последовательность в том, как Хартнетт способен держаться даже в худших сценариях, что более чем показывает его рост от просто очередного актера-красавчика до действительно захватывающего экранного таланта. И его новый фильм "Рейс навылет" удивляет тем, что с концептуальной точки зрения он выглядит как те ленты, на которые Хартнетт подписался бы во время экспериментального периода своей карьеры, но в результате получилось кино, к которому с восторгом бы присоединилась кинозвезда первой величины".

В свою очередь, обозреватель Digital Spy акцентирует, что "фильм несомненно имеет общие экшен-гены с такими лентами, как "Джон Уик" и "Рейд", а журналист Irish Independent просто эмоционально резюмирует: "Вы не жили, если не видели, как белокурый Джош Хартнетт свирепствует с бензопилой".

Сейчас у фильма немного оценок. Так, на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил аж 100% одобрения от критиков (правда, на основе только 10 отзывов).

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