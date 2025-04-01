Разрабатывается новый план управления природным объектом, чтобы спасти легендарные деревья.

Легендарные деревья Dark Hedges в Северной Ирландии, которые были показаны в популярном сериале от HBO "Игра престолов", начинают умирать. Об этом сообщает газета The Independent.

Уточняется, что Фонд наследия Козуэй-Кост и Гленс (CCGHT) на фоне растущей обеспокоенности по поводу сохранности объекта разработал комплексный план по спасению оставшихся деревьев.

Экосистема была сильно повреждена из-за недавних штормов, обрушившихся на континент. С ноября 2023 года погибли как минимум 13 деревьев. По данным издания, фонд CCGHT планирует изучить, как использовать популярность этого места для устойчивой социально-экономической выгоды. Работа начнется с разработки нового плана управления природным объектом. По словам гендиректора CCGHT Грэма Томпсона, для Dark Hedges наступила наступит "новая эра".

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"Dark Hedges - это захватывающая дух местная жемчужина. По понятным причинам аллея привлекает очень большое количество посетителей, включая поклонников телесериала "Игра престолов". Однако популярность этого места, а также хрупкая экосистема потребуют продуманного подхода для защиты естественной красоты деревьев, которым скоро исполнится 250 лет с момента посадки", - пояснил он.

Томпсон добавил, что фонд продолжит работать с партнерами над новым генеральным планом, чтобы гарантировать, что объект будет управляться наилучшим из возможных способов.

"Давайте все вместе поработаем, чтобы это особенное место оставалось таковым как можно дольше", - подытожил он.

Предыдущие работы на участке включали пересадку растений, установку информационных указателей и уход за деревьями с привлечением специалиста. Ожидается, что дети из местных школ посадят молодые саженцы, выращенные из семян Dark Hedges.

Смертоносный шторм Иша в Ирландии

Как писал УНИАН, в 2024 году на Ирландию обрушился смертоносный шторм Иша, из-за которого в стране были отменены сотни рейсов. Из-за разбушевавшейся стихии погиб один человек.

Тогда 235 тысяч потребителей остались без электричества, а множество дорог стали непроходимыми.

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