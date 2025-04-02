Украинская певица и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая сообщила о своей беременности в декабре прошлого года, стала мамой.
Этой новостью артистка поделилась в своем Instagram. Она отметила, что родила девочку еще 31 марта. Однако пока не рассекречивает ее имя и не спешит показывать лицо малышки в сети.
"31.03.2025! Наша самая большая любовь! Спасибо, что выбрала нас", - подписала кадр с дочкой.
Реакция сети
Подписчики поздравили новоиспеченную мамочку и пожелали здоровья и счастья малышке:
- "Поздравляю! Мы так ждали тебя, крошка"
- "Самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья тебе доченьке и всей семье"
- "Мы ждали эту маленькую принцессу"
- "Вау! Поздравляю вас".
К слову, Инесса была финалисткой Нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2013". Также она участвовала в 5 сезоне шоу "X-фактор" и в 12 сезоне шоу "Голос страны". Позже она начала выступать с саксофонисткой Alina Sax, с которой они создали группу SESTRA. Самые известные композиции коллектива являются "У мирному Києві", "Життя продовжується" и многие другие.
Напомним, недавно стендаперка Алла Волкова тоже впервые стала мамой. Она родила дочь и показала первые фото с ней.