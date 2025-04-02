Она также рассекретила пол ребенка.

Украинская певица и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая сообщила о своей беременности в декабре прошлого года, стала мамой.

Этой новостью артистка поделилась в своем Instagram. Она отметила, что родила девочку еще 31 марта. Однако пока не рассекречивает ее имя и не спешит показывать лицо малышки в сети.

"31.03.2025! Наша самая большая любовь! Спасибо, что выбрала нас", - подписала кадр с дочкой.

Видео дня

Реакция сети

Подписчики поздравили новоиспеченную мамочку и пожелали здоровья и счастья малышке:

"Поздравляю! Мы так ждали тебя, крошка"

"Самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья тебе доченьке и всей семье"

"Мы ждали эту маленькую принцессу"

"Вау! Поздравляю вас".

К слову, Инесса была финалисткой Нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2013". Также она участвовала в 5 сезоне шоу "X-фактор" и в 12 сезоне шоу "Голос страны". Позже она начала выступать с саксофонисткой Alina Sax, с которой они создали группу SESTRA. Самые известные композиции коллектива являются "У мирному Києві", "Життя продовжується" и многие другие.

Напомним, недавно стендаперка Алла Волкова тоже впервые стала мамой. Она родила дочь и показала первые фото с ней.

Вас также могут заинтересовать новости: