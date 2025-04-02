УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Среди главных премьер на этой неделе в кинотеатрах Украины – приключенческий экшн "Minecraft: Фильм" с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа, драма "Такие мелочи" с Киллианом Мерфи и украинский камерный военный триллер "Мышеловка".

Также на больших экранах можно будет посмотреть постапокалиптический хоррор "Выжившие. Выход во тьму" с Николасом Кейджем и французскую драму "Безумно влюбленные" с Адель Экзаркопулос.

Тем временем, киногурманов порадует специальный премьерный показ анимационной драмы "Самый ценный груз", которую в Киеве лично представит ее режиссер – оскароносный Мишель Хазанавичус.

Видео дня

В то же время на Netflix выйдет французская криминальная комедия "Бенгер" с Венсаном Касселем в главной роли.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Minecraft: Фильм

A Minecraft Movie (США, Великобритания, Швеция, 2025, приключения/семейный/экшн)

Фильм, снятый по мотивам популярной видеоигры Minecraft, погружает зрителей в удивительный мир приключений, где творчество помогает не только мастерить, но и необходимо для существования. Главные герои фильма – четверо неудачников, которые решают свои будничные проблемы. Но однажды, пройдя сквозь таинственный портал, они попадают в Верхний мир – причудливую кубическую страну чудес, которая процветает благодаря воображению. Чтобы вернуться домой, им придется познать этот мир (и защитить его от злых существ). Для этого герои отправятся в магический квест с новым знакомым, опытным мастером Стивом. Совместное приключение испытает всех пятерых на смелость и подарит возможность найти уникальные навыки, которые делают каждого из них неповторимым творцом – именно те навыки, которые им нужны для успеха в реальном мире.

Главные роли в ленте сыграли Джек Блэк ("Школа рока", франшиза "Джуманджи"), Джейсон Момоа (франшизы "Аквамен", "Форсаж", сериал "Игра престолов"), Эмма Майерс (сериал "Уэнздей"), Даниэль Брукс (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Миротворец") и Себастьян Хансен ("Судить по совести", сериал "История Лизи").

Снял фильм американский режиссер Джаред Гесс, наиболее известный по его дебютному фильму – комедии "Наполеон Динамит" 2004 года, которую он снял вместе со своей женой Джерушей Гесс. Minecraft – одна из немногих работ режиссера, над которыми он работал без ее помощи.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Такие мелочи

Small Things Like These (Ирландия, США, Бельгия, 2024, драма/исторический)

Лента основана на одноименном романе 2021 года ирландской писательницы Клэр Киган, который получил престижную премию Оруэлла за политическую литературу и был номинирован на Букеровскую премию. В центре сюжета – добросердечный торговец углем Билл, отец пятерых дочерей, который накануне Рождества случайно узнает об ужасных условиях в местном монастыре, где содержат "падших женщин". Это открытие пробуждает мучительные воспоминания о собственном детстве и ставит мужчину перед моральной дилеммой: сохранить молчание, как это делают все в городе, или рискнуть всем, чтобы спасти несчастных женщин.

Главную роль в фильме исполнил лауреат премии "Оскар" Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер", "Начало", "28 дней спустя", сериал "Острые козырьки").

Также в ленте сыграла двукратная номинантка на "Оскар" Эмили Уотсон ("Любовь, сбивающая с ног", сериалы "Чернобыль", "Дюна: Пророчество"), которая за эту роль получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.

Снял фильм Тим Милантс, который ранее работал над третьим сезоном сериала "Острые козырьки", а также является номинантом на премию BAFTA за режиссуру сериала "Ночные вызовы" (2019) и обладателем "Хрустального глобуса" Международного кинофестиваля в Карловых Варах за режиссуру фильма "Патрик" (2022).

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 81% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов с отличием "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,1 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Мышеловка

Мишоловка (Украина, 2024, триллер/драма/военный)

Главный герой фильма – военный Антон, который впервые оказывается в зоне боевых действий, в блиндаже, вход в который заваливает от прямого попадания снаряда. Он приходит в себя с многочисленными травмами, в одиночестве, заключенный под землей в нескольких квадратных метрах, без выхода. Герой использует все доступные средства и ресурсы, чтобы выбраться из смертельной ловушки.

Главную роль в фильме исполнил Юрий Кулинич ("Плохие дороги", "Короли рэпа", сериал "Первые дни"). Также в ленте сыграли Анна Бирзул ("Щедрик", "Встреча одноклассников"), Андрей Исаенко ("Я и Феликс", "Поезд в 31 декабря", сериал "Первые дни"), а также военный и танцор Назар Грабар ("Конотопская ведьма").

Снял "Мышеловку" Сергей Касторных, наиболее известный благодаря работе над сценариями к фильмам "Как там Катя?", "Мирный-21" и "Звезды по обмену".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов.

Выжившие. Выход во тьму

Arcadian (США, Канада, Ирландия, 2024, триллер/ужасы)

События картины происходят в недалеком будущем, когда Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф – одни из немногих выживших, которые прячутся в отдаленном доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути. Но как-то им придется выйти во тьму.

Главные роли в фильме сыграли Николас Кейдж ("Дикие сердцем", "Рэнфилд", "Лонглегс"), Джейден Мартелл (франшиза "Оно", "Достать ножи", сериал "Защищая Джейкоба") и Максвелл Дженкинс (сериал "Ричер").

Снял ленту американский режиссер Бенжамин Брюэр, который до этого работал над визуальными эффектами в оскаровском триумфаторе "Все везде и сразу" и над сценарием к триллеру "Пресмыкающиеся".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 78% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 57% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Безумно влюбленные

L'amour ouf (Франция, Бельгия, 2024, драма/романтика)

Этот фильм – история современных Ромео и Джульетты, подростков Клотера и Джеки, которые безумно влюбляются друг в друга, несмотря на принадлежность к разным социальным классам. Но случай мешает их любви. Проходят годы, но подростковая влюбленность все еще живет в их сердцах.

Главные роли в фильме исполнили Адель Экзаркопулос ("Жизнь Адель", "Королевство зверей") и Франсуа Сивиль (дилогия "Три мушкетера").

Снял ленту известный французский актер и режиссер Жиль Леллуш ("Счастливые неудачники", "Право на "лево").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов.

Самый ценный груз

La plus précieuse des marchandises (Франция, Бельгия, 2024, драма/анимация)

8 апреля в киевском кинотеатре "Жовтень" состоится украинская премьера анимационного фильма "Самый ценный груз", который лично представит его режиссер Мишель Азанавичус – обладатель премий "Оскар", BAFTA, "Сезар" и "Гоя". После просмотра зрители получат уникальную возможность принять участие в обсуждении ленты с ее создателем. Всеукраинский прокат ленты начнется 17 апреля.

"Самый ценный груз" рассказывает историю времен Второй мировой войны. Недалеко от путей, по которым ежедневно проносятся поезда смерти, живут лесоруб с женой. Однажды женщина находит в снегу младенца – маленькую еврейскую девочку. Несмотря на возражения мужа, героиня решает приютить ребенка и спрятать его от ужасов войны. Однако, решив оставить находку, семья и сама оказывается в опасности.

Картина стала одним из немногих анимационных проектов в истории Каннского кинофестиваля, которые соревновались в основном конкурсе за главную награду – "Золотую пальмовую ветвь". Кроме того, лента стала фильмом-открытием и участником официального конкурса Международного фестиваля анимационных фильмов в Аннесе – главного анимационного фестиваля мира.

Мишель Азанавичус известен широкой публике как режиссер оскароносной немой черно-белой картины "Артист", а также лент "Окончательный монтаж", "Молодой Годар" и "Агент 117". Также кинематографист является амбассадором UNITED24 – глобальной инициативы по поддержке Украины, начатой после полномасштабного российского вторжения. Сам Азанавичус так описывает свою последнюю работу: "Это не фильм о резне, войне или смерти, а светлая история о том, как цепочка солидарности может спасти жизнь".

Лента основана на романе французского писателя и драматурга Жана-Клода Грумберга, лауреата премии "Сезар" и соавтора фильма "Последнее метро" Франсуа Трюффо. Грумберг присоединился к написанию сценария совместно с Азанавичусом.

Уникальный визуальный стиль фильма вдохновлен японскими гравюрами и работами французского художника-иллюстратора Анри Ривьера, который работал в направлении японизма. Музыку к ленте написал двукратный обладатель "Оскара" Александр Деспла, известный по саундтрекам к двум заключительным частям франшизы "Гарри Поттер", ряду фильмов Уэса Андерсона ("Астероид сити", "Отель Гранд Будапешт") и Романа Полански ("Офицер и шпион", "Резня").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов.

Бенгер

Banger (Франция, 2025, комедия/криминал)

В центре сюжета фильма – никому не нужный немолодой диджей, которого полиция привлекает к делу о криминальной банде, связанной с его молодым соперником, а тот видит в этом шанс блестяще вернуться на сцену.

Главную роль в фильме исполнил Венсан Кассель ("Необратимость", "Багровые реки", "Черный лебедь", "Транс", дилогия "Три мушкетера").

Фильм станет доступен на Netflix со 2 апреля 2025 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы апреля 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдут фэнтези-анимация для взрослой аудитории "Дьявол может плакать", медицинская драма "Пульс" и южнокорейский триллер "Карма". Тем временем, Amazon Prime выпустит хоррор-экшн "Связанный" с Кевином Бейконом.

Марина Григоренко