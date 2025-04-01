Мясной соус болоньезе станет ещё вкуснее, если добавить секретный ингредиент.

Сытный и невероятно вкусный болоньезе - самый популярный в мире соус для пасты. Так же хорошо он сочетается и с картофельным пюре, и любой крупой. Таким сложным итальянским словом называют смесь фарша и томатной подливки. После тушения мясо становится ароматным и нежным.

Если вы готовите "ленивый" болоньезе, рецепт просто до смешного: достаточно лишь пожарить фарш, залить готовым томатным соусом и тушить 30 минут. Но если немного потрудиться и приготовить блюдо самостоятельно, то усилия будут вознаграждены. Гарантируем, что это будет самый вкусный соус в вашей жизни.

Как сделать вкусный соус болоньезе - рецепт пошагово

Очень вкусный рецепт болоньезе публикует издание Express со ссылкой на Мэри Берри. Это британская писательница, которую называют "королевой кулинарии". Она поделилась секретами, которые превратят болоньезе из просто вкусного в восхитительное.

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Вам понадобятся такие ингредиенты:

говяжий фарш - 500 г;

свиной фарш - 500 г;

томатное пюре - 500 г;

томатная паста - 3 стол. л.;

помидоры - 400 г;

говяжий бульон - 200 мл;

вино - 150 мл;

лук - 2 шт.;

морковь - 1 шт.;

сельдерей - 2 палочки;

чеснок - 3 зубч.;

подсолнечное масло - 3 стол. л.;

сливки 30% - 4 стол. л.;

сухой тимьян - 2 стол. л.;

лавровый лист - 4 шт.;

паста (макароны) - 450 г;

соль, перец, специи по вкусу;

базилик и пармезан для украшения.

Готовить блюдо можно на плите или в духовке. Почистите и измельчите овощи. На сковороде с разогретым маслом 5 минут жарьте лук, морковь и сельдерей.

Отдельно обжарьте смесь говяжьего и свиного фарша. Если мясо слиплось в большой ком, то разбейте его на мелкие кусочки лопаткой. Когда фарш обжарится со всех сторон, добавьте измельченный чеснок и томатную пасту. Готовьте ещё пару минут, а затем влейте говяжий бульон, томатное пюре и мелко нарезанные свежие помидоры. Помешивайте, пока блюдо не закипит.

В кипящую смесь всыпьте обжаренные овощи, сухие специи, ларовый лист и вино. Далее соус медленно тушат в течение часа. Мэри Берри советует готовить болоньезе в духовке - тогда вкус будет действительно насыщенным и роскошным. Выставляйте температуру 160°. Емкость рекомендуется накрыть крышкой или фольгой, чтобы соус не выкипел.

Через 60 минут тушения добавьте в соус сливки - это и есть тот самый секретный ингредиент от эксперта. Накройте блюдо крышкой и готовьте ещё 60 минут на минимальном огне. Важно периодически проверять, что болоньезе не выкипело и не пригорело.

Когда болоньезе будет готов, сварите пасту в подсоленной воде. Мэри советует выбирать широкие макароны парпаделле. Они лучше всего сочетаются с такой подливкой. Заправьте пасту соусом и подавайте с натертым пармезаном и листьями свежего базилика.

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