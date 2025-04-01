Сытный и невероятно вкусный болоньезе - самый популярный в мире соус для пасты. Так же хорошо он сочетается и с картофельным пюре, и любой крупой. Таким сложным итальянским словом называют смесь фарша и томатной подливки. После тушения мясо становится ароматным и нежным.
Если вы готовите "ленивый" болоньезе, рецепт просто до смешного: достаточно лишь пожарить фарш, залить готовым томатным соусом и тушить 30 минут. Но если немного потрудиться и приготовить блюдо самостоятельно, то усилия будут вознаграждены. Гарантируем, что это будет самый вкусный соус в вашей жизни.
Как сделать вкусный соус болоньезе - рецепт пошагово
Очень вкусный рецепт болоньезе публикует издание Express со ссылкой на Мэри Берри. Это британская писательница, которую называют "королевой кулинарии". Она поделилась секретами, которые превратят болоньезе из просто вкусного в восхитительное.
Вам понадобятся такие ингредиенты:
- говяжий фарш - 500 г;
- свиной фарш - 500 г;
- томатное пюре - 500 г;
- томатная паста - 3 стол. л.;
- помидоры - 400 г;
- говяжий бульон - 200 мл;
- вино - 150 мл;
- лук - 2 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- сельдерей - 2 палочки;
- чеснок - 3 зубч.;
- подсолнечное масло - 3 стол. л.;
- сливки 30% - 4 стол. л.;
- сухой тимьян - 2 стол. л.;
- лавровый лист - 4 шт.;
- паста (макароны) - 450 г;
- соль, перец, специи по вкусу;
- базилик и пармезан для украшения.
Готовить блюдо можно на плите или в духовке. Почистите и измельчите овощи. На сковороде с разогретым маслом 5 минут жарьте лук, морковь и сельдерей.
Отдельно обжарьте смесь говяжьего и свиного фарша. Если мясо слиплось в большой ком, то разбейте его на мелкие кусочки лопаткой. Когда фарш обжарится со всех сторон, добавьте измельченный чеснок и томатную пасту. Готовьте ещё пару минут, а затем влейте говяжий бульон, томатное пюре и мелко нарезанные свежие помидоры. Помешивайте, пока блюдо не закипит.
В кипящую смесь всыпьте обжаренные овощи, сухие специи, ларовый лист и вино. Далее соус медленно тушат в течение часа. Мэри Берри советует готовить болоньезе в духовке - тогда вкус будет действительно насыщенным и роскошным. Выставляйте температуру 160°. Емкость рекомендуется накрыть крышкой или фольгой, чтобы соус не выкипел.
Через 60 минут тушения добавьте в соус сливки - это и есть тот самый секретный ингредиент от эксперта. Накройте блюдо крышкой и готовьте ещё 60 минут на минимальном огне. Важно периодически проверять, что болоньезе не выкипело и не пригорело.
Когда болоньезе будет готов, сварите пасту в подсоленной воде. Мэри советует выбирать широкие макароны парпаделле. Они лучше всего сочетаются с такой подливкой. Заправьте пасту соусом и подавайте с натертым пармезаном и листьями свежего базилика.