Эксперт отмечает, что в отношениях важно уважать личные границы своего партнера.

Отношения - это взаимодействие двух влюбленных людей, которое требуют много усилий и взаимопонимания. Партнеры должны уважать личные границы друг друга. Если вы замечаете, что прилагаете много усилий, чтобы улучшить отношения и угодить любимому человеку, а взамен ничего не получаете, то стоит задуматься, нужен ли вам этот человек в жизни.

Это первый тревожный сигнал, что лучше задуматься о разрыве. Американский психолог Марк Треверс на портале Psychology Today объяснил, какие три признака свидетельствуют, что у ваших отношений нет будущего.

Почему партнеры должны уважать личные границы друг друга

В психологии существует термин "стандарт отношений". У каждого эти нормы разные, но обычно они должны быть похожими у пары, в частности, у них должны совпадать ценности, взгляды на жизнь и вкусовые предпочтения. Не менее важно, чтобы оба партнера равноценно уважали личные границы друг друга и давали свободу выбора.

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Однако, если кто-то из влюбленных идет на определенные жертвы и пытается путем нанесения вреда себе угодить партнеру, то это свидетельствует, что любимый человек пренебрегает вами. Такие отношения обречены на разрыв и со временем ситуация может только ухудшиться и перерасти в токсичные или даже абьюзивные отношения.

"Личная неуверенность, такая как низкая самооценка, часто заставляет людей значительно снизить свои стандарты, опасаясь, что из-за слишком высоких стандартов от них уйдут любимые", - отмечает эксперт.

Треверс призывает ценить себя и не пренебрегать своими потребностями. В начале романа важно выстроить четкие границы дозволенного, чтобы партнер понимал, какую границу ему нельзя пересекать.

Три признака, которые свидетельствуют, что у ваших отношений нет будущего

Вы постоянно ищете оправдания для партнера

Если вы регулярно объясняете себе или другим неприемлемое поведение своей второй половинки, это тревожный сигнал. Вы надеялись на заботливого, внимательного партнера, но вместо этого получили человека, который игнорирует ваши потребности, пренебрегает вашими чувствами или даже причиняет боль.

Несмотря на это, вы находите оправдание его действиям, ищете компромиссы и пытаетесь не замечать очевидных проблем. Безусловно, в отношениях важно взаимопонимание, но, когда только один партнер старается в отношениях, такой союз перестает приносить радость и удовольствие.

Вы ждете, что партнер изменится

Одна из самых распространенных ловушек в отношениях - вера в то, что со временем человек станет другим. Ради этой иллюзии многие закрывают глаза на ложь, равнодушие или даже неуважение. Вы можете оправдывать партнера, надеясь, что он изменится под влиянием ваших усилий или просто с годами.

"Вместо того, чтобы признать, кем на самом деле является их партнер сейчас, они сосредотачиваются на потенциале и инвестируют время в веру и иллюзии относительно любимого человека", - указывает психолог.

Но измениться можно только по собственному желанию, и если человек не хочет этого самостоятельно, ваши ожидания так и останутся лишь ожиданиями. Важно честно ответить себе на вопрос: сколько еще вы готовы терпеть такое отношение и нужно ли это для вас.

Только вы пытаетесь спасти отношения

Любые крепкие и здоровые отношения строятся на равнозначных усилиях двух людей. Если один партнер делает все для сохранения отношений, а другой не проявляет инициативы, это разрушает отношения между влюбленными. В такой ситуации человек, который вкладывает всю энергию в отношения, постепенно истощается, чувствует себя несчастным и недооцененным.

А равнодушный партнер отдаляется еще больше. Эксперт советует в таком случае обратить внимание на собственные потребности, научиться ценить себя и не тратить время на связь, в которой нет взаимности. Только те отношения, где есть равноправие, забота и общее желание развивать отношения, могут стать действительно счастливыми и длительными.

"Жертвы необходимы для поддержания здоровых отношений, где оба партнера иногда ставят потребности другого на первое место. Но, когда только один человек жертвует без взаимности, это может истощить психическое здоровье, что приведет к обиде и потере идентичности", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее УНИАН писал о главных ошибках в отношениях, из-за которых ваша пара обречена на разрыв. Психолог объяснила, на что в отношениях можно "закрыть глаза", а что нельзя прощать никогда.

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