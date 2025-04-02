Продюсер также назвал причину, почему актер решил не возвращаться в Украину.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк рассекретил имя актера, который уехал за границу во время войны.

Оказалось, что Кондратюк еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины начал снимать фильм под названием "В зените". Главную роль в ленте играл актер Дмитрий Ярошенко. Однако после 24 февраля 2022 года он выехал за границу и не вернулся обратно.

"Уже во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, который 80 процентов в кадре, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за боязни того, что его могут мобилизовать", - рассказал Игорь в интервью Янине Соколовой.

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Кондратюк также отметил, что является заложником обстоятельств. Теперь он не понимает, как продолжить производства фильма без главного героя и говорит о ситуации так:

"Это кино зависло, я получил 40% финансирования. Когда это кино разродится, я не знаю".

Что известно о Дмитрии Ярошенко

Дмитрий Ярошенко - украинский актер театра и кино. Играл в фильме "Джулия Блу" роль снайпера с посттравматическим синдромом. Однако наиболее известен по роли Василия Стуса в фильме "Заборонений".

Напомним, ранее стало известно, что три украинских комика выехали за границу во время войны.

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