Апрель - это лучшее время для посадки лука. Земля достаточно прогреется и ваши растения будут в безопасности от возможного похолодания. Нужно не забыть про внесение удобрений при посадке лука и правильно ими воспользоваться, чтоб он вознаградил вас хорошим урожаем.
Как правильно сажать лук
Прежде чем углубляться в удобрения, стоит озаботиться базовыми знаниями. Важно помнить, что расстояние при посадке лука должно составлять около 10-15 сантиметров. Все зависит от того, какой сорт вы выбрали - будут это большие луковицы или маленькие, а также сколько места для них понадобится.
Глубина посадки составляет около 5 сантиметров, а расстояние между рядами - примерно 20 сантиметров, но это достаточно условный показатель.
Очень спорный вопрос, надо ли обрезать верхушку лука при посадке. Часто это советуют делать, чтоб перо росло равномерно, одной длины. Однако минусов в этом больше, чем плюсов.
Дело в том, что при разрезании вы можете сильно повредить луковицу и она начнет гнить. Кроме того, овощ может заболеть, если в разрез попадут вредоносные бактерии. Еще одним негативным моментом является то, что принудительная стимуляция роста пера может оттянуть на себя ту энергию, которая нужна растению, чтоб хорошо укорениться.
Теперь можно перейти к тому, какое удобрение для лука при посадке станет удачным выбором.
Зола при посадке лука
Древесная зола - это достаточно популярный вариант. Ее часто добавляют прямо в лунку при посадке этого овоща.
Какие позитивные эффекты зола оказывает на лук:
- снижает кислотность грунта;
- уменьшает риск возникновения грибковых болезней;
- наличие фосфора, магния, кальция и калия помогает овощу расти и быть устойчивым к болезням.
В лунку достаточно вносить по пять граммов древесной золы для урожайности. Также не лишними будут суперфосфат, компост или перегной.
Кого-то может удивить, зачем сыпать соль при посадке лука, но она тоже очень полезна в огородных делах. В частности, она защитит ваши овощи от луковых мух.
Каждый сам определяет, нужна ли зола при посадке лука или проще будет попробовать что-то другое.
Нитроаммофоска при посадке лука
Если вы решили выбрать это удобрение для лука при посадке, то особое внимание нужно уделить его дозировке и правильному внесению.
Для начала нужно очистить землю от сорняков, прополоть почву и подготовить грядки.
Далее равномерно распределяем нитроаммофоску. Дозировку ищите на упаковке купленного вами удобрения. Осторожно смешиваем его с почвой, чтоб подкормка опустилась ниже в грунт и переходим к посадке. Затем обильно поливаем и продолжаем ухаживать за своим огородом, чтоб у растений были благоприятные условия для развития.