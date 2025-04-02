Эксперты рассказали, как прогнать голубей с участка, не причиняя вреда самим птицам - работает безотказно.

Голуби - красивые птицы, но могут быть не так безобидны, как кажется. Они гнездятся в любых условиях, собираются в большие группы и имеют склонность рыскать в садах и по участку в поисках еды и везде оставляют свой помет. Однако есть простой способ, как прогнать голубей со двора - нужно вырастить три растения, которые ненавидят эти птицы.

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Что лучше всего отпугивает голубей

Рацион голубей обычно состоит из семян, зерен и других растительных веществ, поэтому птицы рыщут по садам и огородам в поисках любых доступных пищевых отходов. Но для тех, кто хочет держать голубей подальше от своей собственности, есть решение, позволяющее наслаждаться их щебетанием на расстоянии.

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Эксперты по борьбе с вредителями из компании Hawkeye Bird Control утверждают, что голуби перестанут прилетать в ваш сад навсегда, если вы посадите три растения, которые они ненавидят, пишет британский таблоид Express.co.uk.

Это довольно распространённые растения, которые мы считаем приятно пахнущими, в отличие от голубей.

Чего больше всего боятся голуби:

перечную мяту;

календулу;

лаванду.

Их ароматы являются мощным отпугивающим средством для голубей, поскольку эти птицы обладают особой чувствительностью к запахам. "Сильные запахи, которые издают эти растения, обычно не нравятся птицам, поэтому они реже селятся в этих местах", - говорят эксперты.

К примеру, голуби, которые обычно предпочитают растения из семейства капустных, скорее всего, будут избегать источника пищи, если он окружен цветами ноготков.

Также регулярная уборка пищевых отходов и удаление голубиного помета могут значительно снизить вероятность возвращения голубей.

Кроме этого, в саду можно высадить белые цветы - розы, гортензии и петунии, их цвет будет отпугивать голубей и создаст в саду спокойную обстановку.

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