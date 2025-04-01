Мужчину удивил ответ артиста.

Украинский поэт-песенник Вадим Крищенко, который является автором многих хитов Иво Бобула, рассказал о своей обиде на певца.

Сегодня, 1 апреля, мужчина празднует свой день рождения. Ему исполнилось 90 лет. По случаю юбилея Вадим Дмитриевич планирует устроить праздничный концерт, на который приглашал звезд украинской сцены. Среди гостей должен был быть и Иво Бобул, однако, по словам именинника, артист ему категорично отказал.

"Я говорю: "Иво, все деньги не заработаешь, может, приедешь на концерт?". А он: "Ой, там запланировано...". Ну, не будем о плохом говорить", - рассказал Крищенко в интервью Главкому.

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Поэт также добавил, что считает свой возраст весомой причиной, чтобы все же прийти на концерт и проявить уважение. Однако, по его словам, Иво Бобул так не сделал, а вместо этого объявил на эту дату свой сольный концерт в Черкассах.

"Конечно, обиделся. Думаю, что 90 лет - весомая дата у товарища, который сделал ему все известные песни", - подчеркнул Вадим Дмитриевич.

К слову, самые известные песни Крищенко: "Наливаймо, браття, кришталеві чаші", "Одна-єдина", "Хай щастить вам, люди добрі", "Родина", "Лебеді кохання" и многие другие. Его хиты поют София Ротару, Василий Зинкевич, Иво Бобул, Оксана Билозир, Иван Попович, Павел Зибров и другие звезды.

Напомним, ранее Иво Бобул эмоционально высказался о размере своей пенсии. 71-летний артист отметил, что ему стыдно называть вслух сумму, которую он получает ежемесячно.

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