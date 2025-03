УНИАН подготовил подборку из 14 самых интересных сериалов апреля 2025 года – как совершенно новых, так и продолжений хитов прошлых лет.

Самыми ожидаемыми сериальными премьерами апреля 2025 года станут вторые сезоны хитов "Последние из нас" и "Андор", а также седьмой сезон "Черного зеркала".

Кроме того, киноманов ждут финальные сезоны популярных сериалов "Рассказ служанки" и "Ты".

Также в этом месяце выйдет несколько совершенно новых сериалов – от анимационного фэнтези "Дьявол может плакать" до драмы "Твои друзья и соседи" и сюрреалистической комедии "Правительственный сыр".

Обо всех 14 самых интересных сериалах второго месяца весны 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

Дьявол может плакать

Devil May Cry (Южная Корея, США, Netflix, фэнтези/анимация, 1 сезон, премьера –3 апреля)

В центре сюжета этого анимационного фэнтези-сериала для взрослой аудитории, основанного на одноименной японской франшизе видеоигр Capcom, – харизматичный охотник на демонов по имени Данте, который должен помешать загадочному злодею открыть ворота в ад.

Создателем сериала выступил Ади Шанкар, который ранее работал над другой успешной анимационной франшизой от Netflix – "Кастлвания".

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

The Bondsman (США, Amazon Prime Video, хоррор/экшн, 1 сезон, премьера –3 апреля)

Главный герой сериала – охотник за головами Хаб Халлоран, который возвращается из мертвых и обнаруживает, что теперь ему придется ловить демонов.

Его роль в сериале досталась Кевину Бейкону, наиболее известному по фильмам "Коматозники", "Аполлон-13", "Дикие штучки", "Таинственная река", "Люди Икс: Первый класс" и "МаХХХХин".

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Пульс

Pulse (США, Netflix, медицинская драма, 1 сезон, премьера – 3 апреля)

В центре сюжета сериала – команда врачей отделения неотложной помощи в больнице в Майами, которая разбирается с медицинскими кризисами и личной драмой на фоне противоречивых обвинений.

Главные роли в сериале исполнили Вилла Фицджеральд ("Странная милашка", сериалы "Ричер", "Падение дома Ашеров") и Колин Вуделл (сериалы "Первородные", "Бортпроводница", "Континенталь").

Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, все они выйдут одновременно.

Карма

Karma (Южная Корея, Netflix, триллер, 1 сезон, премьера – 4 апреля)

По сюжету этого напряженного фильма, из-за судьбоносного случая шесть жизней переплетаются в захватывающей истории о карме и преступлениях, где каждому придется взглянуть в глаза жестокой правде.

Одну из главных ролей в сериале исполнил звезда первого сезона "Игры в кальмара" Пак Хе Су – там он воплотил образ игрока номер 218, близкого знакомого главного героя.

Сколько эпизодов будет насчитывать первый сезон сериала, пока не объявляется.

Рассказ служанки

The Handmaid's Tale (США, Hulu, антиутопия/триллер, 6 сезон, премьера – 8 апреля)

Шестой сезон станет для этого сериала последним, наконец завершив историю Джун Осборн – жительницы вымышленного тоталитарного общества Республики Галаад на территории современных США, бросившей вызов системе.

Главные роли в сериале исполняют Элизабет Мосс ("Человек-невидимка", "Мы"), Ивон Стаховски ("Декстер", "Хищник") и другие.

Шестой сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные будут выходить по одному раз в неделю.

Черное зеркало

Black Mirror (Великобритания, США, Netflix, научная фантастика, 7 сезон, премьера –10 апреля)

Традиционно каждая серия этого научно-фантастического сериала-антологии будет рассказывать отдельную историю с новыми персонажами, однако все они будут объединены общей тематикой – пагубное влияние развития технологий на общество.

В частности, в новом сезоне среди прочих сыграют такие звезды, как Аквафина ("Безумно богатые азиаты", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Рэнфилд"), Эмма Коррин ("Дэдпул и Росомаха", "Носферату", сериал "Корона"), Питер Капальди (сериал "Доктор Кто"), Пол Джаматти ("Нокдаун", "Иллюзионист", сериал "Миллиарды"), Исса Рэй ("Барби", "Американское чтиво") и другие.

Кроме того, впервые в истории сериала один из его эпизодов получит продолжение – USS Callister из четвертого сезона, часть героев которого вновь появится на экранах. В частности, речь идет о персонажах Кристин Милиоти ("Зависнуть в Палм-Спрингс", сериалы "Фарго", "Пингвин"), Билли Магнуссена ("Взлет", "Дом у дороги"), Джимми Симпсона (сериалы "Мир Дикого Запада", "Карточный домик"), Миланки Брукс (сериал "Виндзоры") и Ози Икхайла ("Убей своих друзей", "Легенда о Тарзане").

Также в одном из эпизодов сериала снова появится персонаж Уилла Поултера ("Солнцестояние", "Стражи галактики 3") из интерактивного фильма Bandersnatch франшизы "Черное зеркало" – дизайнер видеоигр Колин Ритман.

Седьмой сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

Твои друзья и соседи

Your Friends and Neighbors (США, Apple TV+, драма, 1 сезон, премьера – 11 апреля)

Главный герой сериала – недавно разведенный менеджер хедж-фонда из Нью-Йорка, который после освобождения начинает совершать кражи из домов богачей в пригороде, чтобы поддерживать высокий уровень жизни своей семьи. Эти кражи вдохновляют его до тех пор, пока он не решает ограбить не тот дом не в то время.

Главную роль в сериале исполнил Джон Хэмм (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Утреннее шоу", "Фарго").

Также в шоу задействованы Оливия Манн (сериалы "Новенькая", "Новости") и Аманда Пит ("Девять ярдов", сериал "Хорошая жена").

Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Доктор Кто

Doctor Who (Великобритания, BBC One/Disney+, научная фантастика/приключения, 15 сезон, премьера – 12 апреля)

Пятнадцатый Доктор, образ которого воплотил британский актер Шути Гатва ("Барби", сериал "Половое воспитание"), возвращается на экраны во втором для себя сезоне после очередного рождественского выпуска. Впереди легендарного путешественника во времени и пространстве ждут новые приключения.

Ожидается, что в новом сезоне также вернется последняя спутница Доктора Руби Сандей в исполнении Милли Гибсон.

Однако также будет у него и новая напарница – Белинда Чандра, которую сыграет Варада Сету ("Мир Юрского периода 3: Доминион", сериал "Андор"). Она уже появлялась в третьем эпизоде предыдущего сезона.

Новый сезон самого длинного в истории научно-фантастического телесериала будет насчитывать всего четыре эпизода, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Последние из нас

The Last Of Us (США, Max, постапокалиптический/зомби хоррор, 2 сезон, премьера – 13 апреля)

Одно из самых ожидаемых возвращений года – второй сезон экранизации культовой одноименной видеоигры. Ожидается, что новый сезон будет снят по мотивам игры The Last Of Us Part II, где основным игровым персонажем наряду с Элли из первого сезона является Эбби, которая стремится отомстить Джоэлу. Впрочем, ранее создатели сериала предполагали, что в сюжет могут быть внесены определенные изменения.

В то же время команда сериала обещает, что новый сезон будет более жестким и динамичным, чем предыдущий. В частности, в нем могут появиться более продвинутые формы зараженных вирусом.

Во втором сезоне вернутся персонажи Джоэла Миллера (Педро Паскаль), Элли (Белла Рамзи), Томми Миллера (Габриэль Луна) и Марии (Рутина Уэсли), тогда как роль Эбби получила Кейтлин Дивер ("Красивый мальчик", сериал "Невероятное").

Второй сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, они будут выходить по одному раз в неделю.

Шерлок и дочь

Sherlock & Daughter (США, The CW, триллер/мистика, 1 сезон, премьера – 16 апреля)

Когда Шерлок Холмс оказывается втянутым в зловещий заговор с участием его заклятого врага профессора Мориарти, ему приходится объединить усилия с Амелией Рохас – молодой индианкой, мать которой недавно убили. Пока они вместе пытаются раскрыть это дело, Амелия пытается доказать, что знаменитый детектив является ее давно потерянным отцом.

Главные роли в сериале сыграли Дэвид Тьюлис (франшиза "Гарри Поттер", сериал "Фарго"), Блу Хант ("Новые мутанты", сериал "Первородные") и Дугрей Скотт (сериалы "Хэмлок Гроув", "Квантико").

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов.

Правительственный сыр

Government Cheese (США, Apple TV+, комедия/неординарное, 1 сезон, премьера – 16 апреля)

В центре сюжета этого сюрреалистического сериала, события которого происходят в США в конце 1960-х годов, – только что освобожденный из тюрьмы Хэмптон Чемберс, который пытается оставить свое криминальное прошлое и воссоединиться с семьей. Впрочем, на этом пути он постоянно сталкивается с непонятными моментами божественного вмешательства.

Название "Правительственный сыр" является отсылкой к социальной программе в США, согласно которой незащищенным слоям населения в качестве помощи выдаются брикеты плавленого сыра. Между тем, на сленге так называют нежелательную подачку от правительства.

Главную роль в сериале исполнил английский актер Дэвид Оелово, известный по фильмам "Последний король Шотландии", "Прислуга" и "Джек Ричер", а также сериалу "Бункер".

Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов.

Узкая дорога на дальний север

The Narrow Road to the Deep North (Австралия, Amazon Prime, военный/драма, 1 сезон, премьера – 18 апреля)

Мини-сериал, основанный на одноименном романе австралийского писателя Ричарда Флэнагана, за который он получил Букеровскую премию 2014 года, рассказывает о британских и австралийских военнопленных, занятых на строительстве Бирманской железной дороги во время Второй мировой войны. Этот сериал – о жестокости войны, хрупкости жизни и невозможности любви, увиденных глазами австралийского врача и военнопленного.

Главные роли в сериале сыграли Джейкоб Элорди ("Присцилла", "Солтберн", сериал "Эйфория"), Одесса Янг ("Ширли", "Проклятые"), Киаран Хайндс ("Залечь на дно в Брюгге", сериал "Игра престолов"), Оливия Дейонг ("Элвис"), Саймон Бейкер (сериал "Менталист") и другие.

Режиссером проекта выступил австралиец Джастин Курзель, который ранее снял фильмы "Макбет" (2015), "Кредо убийцы" (2016) и "Настоящая история банды Келли" (2019).

Мини-сериал будет состоять из пяти эпизодов, все они выйдут одновременно.

Андор

Andor (США, Disney+, приключения/научная фантастика, 2 сезон, премьера – 22 апреля)

Сериал "Андор" является приквелом к фильму "Бунтарь Один" из вселенной "Звездных войн". В центре сюжета – вор Кассиан Андор, который присоединяется к Альянсу повстанцев в борьбе против Галактической империи. В детстве Кассиан оказался среди мародеров, которые стали его семьей. Став взрослым, он разыскивает свою сестру и случайно привлекает внимание правоохранителей. Вместе с тем его услугами интересуется Альянс повстанцев. Сюжет начинается за 5 лет до событий, показанных в фильме.

Как и в фильме, роль Андора исполняет мексиканский актер Диего Луна ("Фрида", "Коматозники", сериал "Нарко: Мексика").

Также в сериале сыграли Стеллан Скашгорд (франшизы "Тор", "Пираты Карибского моря", "Нимфоманка"), Адриа Архона ("Морбиус", "Наемный убийца", сериал "Настоящий детектив") и другие.

Второй сезон сериала будет насчитывать 12 эпизодов, в течение четырех недель Disney+ будет выпускать сразу по три серии одновременно.

Ты

You (США, Netflix, психологический триллер/драма, 5 сезон, премьера – 24 апреля)

В финальном сезоне хитового шоу харизматичный маньяк Джо Голдберг возвращается из Британии в Нью-Йорк, чтобы начать мирную жизнь. Но его опасное прошлое и темные желания ставят эти планы под угрозу.

Как и в предыдущих сезонах, главную роль в шоу исполняет Пенн Беджли, также известный по сериалу "Сплетница".

Кроме того, к роли Кейт Гэлвин – новой английской жены Джо – вернулась Шарлотта Ричи ("Вонка", сериал "Свежее мясо").

Пятый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, все они выйдут одновременно.

Марина Григоренко