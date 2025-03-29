Кадры из сериалов "Последние из нас", "Андор" и "Черное зеркало" / коллаж УНИАН, скриншоты

Самыми ожидаемыми сериальными премьерами апреля 2025 года станут вторые сезоны хитов "Последние из нас" и "Андор", а также седьмой сезон "Черного зеркала".

Кроме того, киноманов ждут финальные сезоны популярных сериалов "Рассказ служанки" и "Ты".

Также в этом месяце выйдет несколько совершенно новых сериалов – от анимационного фэнтези "Дьявол может плакать" до драмы "Твои друзья и соседи" и сюрреалистической комедии "Правительственный сыр".

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Обо всех 14 самых интересных сериалах второго месяца весны 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

Дьявол может плакать

Devil May Cry (Южная Корея, США, Netflix, фэнтези/анимация, 1 сезон, премьера 3 апреля)

В центре сюжета этого анимационного фэнтези-сериала для взрослой аудитории, основанного на одноименной японской франшизе видеоигр Capcom, – харизматичный охотник на демонов по имени Данте, который должен помешать загадочному злодею открыть ворота в ад.

Создателем сериала выступил Ади Шанкар, который ранее работал над другой успешной анимационной франшизой от Netflix – "Кастлвания".

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Связанный

The Bondsman (США, Amazon Prime Video, хоррор/экшн, 1 сезон, премьера 3 апреля)

Главный герой сериала – охотник за головами Хаб Халлоран, который возвращается из мертвых и обнаруживает, что теперь ему придется ловить демонов.

Его роль в сериале досталась Кевину Бейкону, наиболее известному по фильмам "Коматозники", "Аполлон-13", "Дикие штучки", "Таинственная река", "Люди Икс: Первый класс" и "МаХХХХин".

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Пульс

Pulse (США, Netflix, медицинская драма, 1 сезон, премьера 3 апреля)

В центре сюжета сериала – команда врачей отделения неотложной помощи в больнице в Майами, которая разбирается с медицинскими кризисами и личной драмой на фоне противоречивых обвинений.

Главные роли в сериале исполнили Вилла Фицджеральд ("Странная милашка", сериалы "Ричер", "Падение дома Ашеров") и Колин Вуделл (сериалы "Первородные", "Бортпроводница", "Континенталь").

Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, все они выйдут одновременно.

Карма

Karma (Южная Корея, Netflix, триллер, 1 сезон, премьера 4 апреля)

По сюжету этого напряженного фильма, из-за судьбоносного случая шесть жизней переплетаются в захватывающей истории о карме и преступлениях, где каждому придется взглянуть в глаза жестокой правде.

Одну из главных ролей в сериале исполнил звезда первого сезона "Игры в кальмара" Пак Хе Су – там он воплотил образ игрока номер 218, близкого знакомого главного героя.

Сколько эпизодов будет насчитывать первый сезон сериала, пока не объявляется.

Рассказ служанки

The Handmaid's Tale (США, Hulu, антиутопия/триллер, 6 сезон, премьера 8 апреля)

Шестой сезон станет для этого сериала последним, наконец завершив историю Джун Осборн – жительницы вымышленного тоталитарного общества Республики Галаад на территории современных США, бросившей вызов системе.

Главные роли в сериале исполняют Элизабет Мосс ("Человек-невидимка", "Мы"), Ивон Стаховски ("Декстер", "Хищник") и другие.

Шестой сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные будут выходить по одному раз в неделю.

Черное зеркало

Black Mirror (Великобритания, США, Netflix, научная фантастика, 7 сезон, премьера 10 апреля)

Традиционно каждая серия этого научно-фантастического сериала-антологии будет рассказывать отдельную историю с новыми персонажами, однако все они будут объединены общей тематикой – пагубное влияние развития технологий на общество.

В частности, в новом сезоне среди прочих сыграют такие звезды, как Аквафина ("Безумно богатые азиаты", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Рэнфилд"), Эмма Коррин ("Дэдпул и Росомаха", "Носферату", сериал "Корона"), Питер Капальди (сериал "Доктор Кто"), Пол Джаматти ("Нокдаун", "Иллюзионист", сериал "Миллиарды"), Исса Рэй ("Барби", "Американское чтиво") и другие.

Кроме того, впервые в истории сериала один из его эпизодов получит продолжение – USS Callister из четвертого сезона, часть героев которого вновь появится на экранах. В частности, речь идет о персонажах Кристин Милиоти ("Зависнуть в Палм-Спрингс", сериалы "Фарго", "Пингвин"), Билли Магнуссена ("Взлет", "Дом у дороги"), Джимми Симпсона (сериалы "Мир Дикого Запада", "Карточный домик"), Миланки Брукс (сериал "Виндзоры") и Ози Икхайла ("Убей своих друзей", "Легенда о Тарзане").

Также в одном из эпизодов сериала снова появится персонаж Уилла Поултера ("Солнцестояние", "Стражи галактики 3") из интерактивного фильма Bandersnatch франшизы "Черное зеркало" – дизайнер видеоигр Колин Ритман.

Седьмой сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

Твои друзья и соседи

Your Friends and Neighbors (США, Apple TV+, драма, 1 сезон, премьера 11 апреля)

Главный герой сериала – недавно разведенный менеджер хедж-фонда из Нью-Йорка, который после освобождения начинает совершать кражи из домов богачей в пригороде, чтобы поддерживать высокий уровень жизни своей семьи. Эти кражи вдохновляют его до тех пор, пока он не решает ограбить не тот дом не в то время.

Главную роль в сериале исполнил Джон Хэмм (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Утреннее шоу", "Фарго").

Также в шоу задействованы Оливия Манн (сериалы "Новенькая", "Новости") и Аманда Пит ("Девять ярдов", сериал "Хорошая жена").

Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Доктор Кто

Doctor Who (Великобритания, BBC One/Disney+, научная фантастика/приключения, 15 сезон, премьера 12 апреля)

Пятнадцатый Доктор, образ которого воплотил британский актер Шути Гатва ("Барби", сериал "Половое воспитание"), возвращается на экраны во втором для себя сезоне после очередного рождественского выпуска. Впереди легендарного путешественника во времени и пространстве ждут новые приключения.

Ожидается, что в новом сезоне также вернется последняя спутница Доктора Руби Сандей в исполнении Милли Гибсон.

Однако также будет у него и новая напарница – Белинда Чандра, которую сыграет Варада Сету ("Мир Юрского периода 3: Доминион", сериал "Андор"). Она уже появлялась в третьем эпизоде предыдущего сезона.

Новый сезон самого длинного в истории научно-фантастического телесериала будет насчитывать всего четыре эпизода, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Последние из нас

The Last Of Us (США, Max, постапокалиптический/зомби хоррор, 2 сезон, премьера 13 апреля)

Одно из самых ожидаемых возвращений года – второй сезон экранизации культовой одноименной видеоигры. Ожидается, что новый сезон будет снят по мотивам игры The Last Of Us Part II, где основным игровым персонажем наряду с Элли из первого сезона является Эбби, которая стремится отомстить Джоэлу. Впрочем, ранее создатели сериала предполагали, что в сюжет могут быть внесены определенные изменения.

В то же время команда сериала обещает, что новый сезон будет более жестким и динамичным, чем предыдущий. В частности, в нем могут появиться более продвинутые формы зараженных вирусом.

Во втором сезоне вернутся персонажи Джоэла Миллера (Педро Паскаль), Элли (Белла Рамзи), Томми Миллера (Габриэль Луна) и Марии (Рутина Уэсли), тогда как роль Эбби получила Кейтлин Дивер ("Красивый мальчик", сериал "Невероятное").

Второй сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, они будут выходить по одному раз в неделю.

Шерлок и дочь

Sherlock & Daughter (США, The CW, триллер/мистика, 1 сезон, премьера 16 апреля)

Когда Шерлок Холмс оказывается втянутым в зловещий заговор с участием его заклятого врага профессора Мориарти, ему приходится объединить усилия с Амелией Рохас – молодой индианкой, мать которой недавно убили. Пока они вместе пытаются раскрыть это дело, Амелия пытается доказать, что знаменитый детектив является ее давно потерянным отцом.

Главные роли в сериале сыграли Дэвид Тьюлис (франшиза "Гарри Поттер", сериал "Фарго"), Блу Хант ("Новые мутанты", сериал "Первородные") и Дугрей Скотт (сериалы "Хэмлок Гроув", "Квантико").

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов.

Правительственный сыр

Government Cheese (США, Apple TV+, комедия/неординарное, 1 сезон, премьера 16 апреля)

В центре сюжета этого сюрреалистического сериала, события которого происходят в США в конце 1960-х годов, – только что освобожденный из тюрьмы Хэмптон Чемберс, который пытается оставить свое криминальное прошлое и воссоединиться с семьей. Впрочем, на этом пути он постоянно сталкивается с непонятными моментами божественного вмешательства.

Название "Правительственный сыр" является отсылкой к социальной программе в США, согласно которой незащищенным слоям населения в качестве помощи выдаются брикеты плавленого сыра. Между тем, на сленге так называют нежелательную подачку от правительства.

Главную роль в сериале исполнил английский актер Дэвид Оелово, известный по фильмам "Последний король Шотландии", "Прислуга" и "Джек Ричер", а также сериалу "Бункер".

Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов.

Узкая дорога на дальний север

The Narrow Road to the Deep North (Австралия, Amazon Prime, военный/драма, 1 сезон, премьера 18 апреля)

Мини-сериал, основанный на одноименном романе австралийского писателя Ричарда Флэнагана, за который он получил Букеровскую премию 2014 года, рассказывает о британских и австралийских военнопленных, занятых на строительстве Бирманской железной дороги во время Второй мировой войны. Этот сериал – о жестокости войны, хрупкости жизни и невозможности любви, увиденных глазами австралийского врача и военнопленного.

Главные роли в сериале сыграли Джейкоб Элорди ("Присцилла", "Солтберн", сериал "Эйфория"), Одесса Янг ("Ширли", "Проклятые"), Киаран Хайндс ("Залечь на дно в Брюгге", сериал "Игра престолов"), Оливия Дейонг ("Элвис"), Саймон Бейкер (сериал "Менталист") и другие.

Режиссером проекта выступил австралиец Джастин Курзель, который ранее снял фильмы "Макбет" (2015), "Кредо убийцы" (2016) и "Настоящая история банды Келли" (2019).

Мини-сериал будет состоять из пяти эпизодов, все они выйдут одновременно.

Андор

Andor (США, Disney+, приключения/научная фантастика, 2 сезон, премьера  22 апреля)

Сериал "Андор" является приквелом к фильму "Бунтарь Один" из вселенной "Звездных войн". В центре сюжета – вор Кассиан Андор, который присоединяется к Альянсу повстанцев в борьбе против Галактической империи. В детстве Кассиан оказался среди мародеров, которые стали его семьей. Став взрослым, он разыскивает свою сестру и случайно привлекает внимание правоохранителей. Вместе с тем его услугами интересуется Альянс повстанцев. Сюжет начинается за 5 лет до событий, показанных в фильме.

Как и в фильме, роль Андора исполняет мексиканский актер Диего Луна ("Фрида", "Коматозники", сериал "Нарко: Мексика").

Также в сериале сыграли Стеллан Скашгорд (франшизы "Тор", "Пираты Карибского моря", "Нимфоманка"), Адриа Архона ("Морбиус", "Наемный убийца", сериал "Настоящий детектив") и другие.

Второй сезон сериала будет насчитывать 12 эпизодов, в течение четырех недель Disney+ будет выпускать сразу по три серии одновременно.

Ты

You (США, Netflix, психологический триллер/драма, 5 сезон, премьера 24 апреля)

В финальном сезоне хитового шоу харизматичный маньяк Джо Голдберг возвращается из Британии в Нью-Йорк, чтобы начать мирную жизнь. Но его опасное прошлое и темные желания ставят эти планы под угрозу.

Как и в предыдущих сезонах, главную роль в шоу исполняет Пенн Беджли, также известный по сериалу "Сплетница".

Кроме того, к роли Кейт Гэлвин – новой английской жены Джо – вернулась Шарлотта Ричи ("Вонка", сериал "Свежее мясо").

Пятый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, все они выйдут одновременно.

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Марина Григоренко