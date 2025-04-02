2 апреля отмечают именины Григорий, Виктор, Максим и другие.

День ангела относится к недооцененным христианским праздникам. Про него многие забывают, однако он касается каждого человека. В этот день стоит помолиться своему небесному защитнику и поблагодарить его за все.

Именины сегодня - кто празднует по новому календарю

Георгий - надменный молчун или шутник и заводила. Преданный друг и великодушный человек.

Григорий - дерзкий, импульсивный, целеустремленный и настойчивый.

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Ефим - значение имени "предвещает добро". Аккуратный, замкнутый и имеет прекрасный вкус.

Именины 2 апреля - кого поздравить по старому календарю

Василий - радостный, веселый, простой и сильный.

Виктор - добродушный, успешный, педантичный и пунктуальный.

Виссарион - заботливый, хорошо относится к другим людям и не использует чужие слабости.

Герман - хитрый, завистливый, расчетливый и лукавый.

Иван - преданный, отзывчивый, волевой и ценит дружбу.

Клавдия - жизнерадостная, прямолинейная, доброжелательная и бесхитростная.

Максим - открытый, доверчивый, ласковый и доброжелательный.

Мария - эрудированная, имеет проницательный ум, быстро расставляет приоритеты.

Мирон - неторопливый, спокойный, мягкий в общении и замкнутый.

Никита - ценит честность и справедливость, щедрый и легко забывает обиды.

Александра - живая, справедливая, открытая и легко избегает неприятностей.

Прасковья - привлекательная, ревнивая однолюбка, прекрасная хозяйка и заботливая мама.

Светлана - преувеличивает свои способности, упрямая и импульсивная.

Севастьян - значение имени "многоуважаемый". Общительный, ответственный, имеет развитую интуицию.

Сергей - открытый, общительный, не умеет скрывать эмоции.

Ульяна - тактичная, деликатная, самокритичная и склонна замыкаться в себе.

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