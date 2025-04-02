День ангела относится к недооцененным христианским праздникам. Про него многие забывают, однако он касается каждого человека. В этот день стоит помолиться своему небесному защитнику и поблагодарить его за все.
Именины сегодня - кто празднует по новому календарю
Георгий - надменный молчун или шутник и заводила. Преданный друг и великодушный человек.
Григорий - дерзкий, импульсивный, целеустремленный и настойчивый.
Ефим - значение имени "предвещает добро". Аккуратный, замкнутый и имеет прекрасный вкус.
Именины 2 апреля - кого поздравить по старому календарю
Василий - радостный, веселый, простой и сильный.
Виктор - добродушный, успешный, педантичный и пунктуальный.
Виссарион - заботливый, хорошо относится к другим людям и не использует чужие слабости.
Герман - хитрый, завистливый, расчетливый и лукавый.
Иван - преданный, отзывчивый, волевой и ценит дружбу.
Клавдия - жизнерадостная, прямолинейная, доброжелательная и бесхитростная.
Максим - открытый, доверчивый, ласковый и доброжелательный.
Мария - эрудированная, имеет проницательный ум, быстро расставляет приоритеты.
Мирон - неторопливый, спокойный, мягкий в общении и замкнутый.
Никита - ценит честность и справедливость, щедрый и легко забывает обиды.
Александра - живая, справедливая, открытая и легко избегает неприятностей.
Прасковья - привлекательная, ревнивая однолюбка, прекрасная хозяйка и заботливая мама.
Светлана - преувеличивает свои способности, упрямая и импульсивная.
Севастьян - значение имени "многоуважаемый". Общительный, ответственный, имеет развитую интуицию.
Сергей - открытый, общительный, не умеет скрывать эмоции.
Ульяна - тактичная, деликатная, самокритичная и склонна замыкаться в себе.