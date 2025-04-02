Стало известно, когда проект выйдет на экраны.

Телеканал СТБ объявил о возвращении на экраны проекта "Зважені та щасливі", в рамках которого участники меняют свой образ жизни и худеют. Ведущим нового сезона стал украинский военный, ведущий и актер Даниэль Салем. Правда, пользователи не слишком радостно восприняли новость об участии защитника в программе.

О том, что шоумен станет ведущим проекта стало известно из Instagram "Зважені та щасливі". Премьера нового сезона проекта состоится осенью этого года.

Кроме Салема, к программе также присоединится тренер Марина Боржемская и диетолог Светлана Фус, которая будет консультировать участников в вопросах питания. Новым тренером проекта станет самый сильный мужчина планеты Алексей Новиков, который установил мировой рекорд в дедлифте, потянув 550 килограммов.

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"Ведущим проекта стал телеведущий, сейчас действующий военный Даниэль Салем. Он на собственном опыте знает, что без здоровья ты не сможешь в полной мере помогать своей стране и быть опорой для своих детей", - говорится в посте.

Такое решение создателей шоу вызвало громкие обсуждения в сети. Пользователи не понимают, как действующий военный может быть параллельно ведущим:

"Как это действующий военный на съемках проекта? Человек, который постоянно на каких-то съемках не может быть действующим военным"

"У меня вопрос, как может действующий военный быть ведущим, абсурд"

"Все, навоевался?"

"Действующий военный, смешно. Военные на фронте, и у них нет возможности к семьям приехать более чем на две недели, что шоу за две недели сняли? Не думаю"

К слову, Салем с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту страны и получил позывной "Сойер". Сначала он был в ТрО, а позже пополнил ряды разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена". За период службы у него было несколько контузий, а также ранения спины.

Напомним, ранее Даниэль Салем честно ответил, планирует ли быть военным после завершения войны. Ведущий также рассказал о съемках в кино и на телевидении во время войны и, какие гонорары получает за это.

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