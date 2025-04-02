Актриса рассказала о неприятном инциденте на дороге.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина попала в неприятную ситуацию за границей. Артистка рассказала, что ее оштрафовали полицейские на дороге и объяснила почему.

В своем Instagram знаменитость сообщила, что инцидент произошел с ней накануне в Чехии. Причиной остановки стало то, что актриса во время вождения авто держала телефон в руках. Это заметили правоохранители и остановили ее. По словам Мишиной, она пользовалась GPS-навигатором, но маршрут сбился, поэтому взяла телефон, чтобы решить эту проблему.

Кинозвезде выписали штраф в размере 150 евро (примерно 6700 гривен). Ксения говорит, что пыталась объяснить полицейским, почему взяла телефон в руки, но они не слышали ее и обвинили ее в том, что она уже много часов пользуется им за рулем.

"Так хочется в Европу, здесь такие крутые дороги... Вот едешь-едешь, и вдруг у тебя сбивается навигатор, ты достаешь свой телефон, чтобы снова выстроить маршрут и неожиданно тебя останавливает полиция и штрафует на 150 евро за то, что ты держала в руках телефон. Ты пытаешься объяснить, что случилось, но тебя никто не слушает, на тебя только кричат, что это все неправда и ты уже три часа разговаривала по телефону. Ты спрашиваешь о доказательствах, а на тебя еще больше кричат и говорят: "Это мы здесь решаем, а не ты", - пожаловалась артистка.

Она подчеркнула, что понимает, что за рулем нельзя пользоваться телефоном, но в этой ситуации ее возмутил не штраф, а поведение европейских правоохранителей. Мишина отметила, что на нее кричали и отказывались говорить с ней на английском.

"Когда ты ничего не понимаешь на их языке, ты на английском спрашиваешь, что произошло, тебе отвечают: "На английском будете разговаривать в Англии, а здесь мы будем разговаривать на нашем языке". Все же они потом поняли, что остановили иностранную машину, и начинают разговаривать на английском, но все равно в плохом тоне", - добавила актриса.

Напомним, ранее Ксения Мишина пожаловалась на мошенников в сети. Неизвестные от ее имени пишут людям и просят перевести им деньги. Актриса отметила, что не стоит верить всему, что присылают от ее имени.

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