Этот лайфхак заберет минимум времени и усилий.

Сложно представить что-то приятнее, чем свежие и гладкие простыни, на которые ложишься после тяжелого дня. Однако не всем хочется стоять с утюгом и гладить или ходить с отпаривателем вокруг кровати, чтоб получить идеальные углы и избавиться от складок.

Ранее мы рассказывали, как почистить стиральную машину от грязи под резинкой.

Как можно разгладить постельное белье

Как пишет Еxpress, блогер Шантель Мила поделилась своим методом, как можно разгладить ткань без утюга и отпаривателя. Она просто использует воду и пульверизатор.

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Она рекомендуем после того, как вы застелили постель, распылить немного воды на простыни, плотно заправляя их, чтобы разгладить любые складки. Некоторые бренды чистящих средств продают спреи для разглаживания складок, но обычная вода справляется с этой задачей не хуже и она уже есть в вашем доме.

Важно: простыни нужно слегка увлажнить, а не насквозь намочить. Далее разглаживаем руками и плотно заправляем постель. Натяжение в сочетании с водой помогает устранить складки. Лучше всего делать это утром, чтобы простыни успели высохнуть до вечера.

Мила предлагает сделать вашу спальню более уютной. Для этого поместите в маленький тканевый мешочек магниевую соль Эпсома и эфирное масло, а затем засуньте его в подушку. Благодаря этому, как обещает блогер, кровать будет потрясающе пахнуть.

Если у вашей кровати тканевое изголовье, его легко можно освежить и ароматизировать. Для этого возьмите газированную воду и средство для мытья посуды. Смочите салфетку из микрофибры в этой смеси и оберните ее вокруг крышки кастрюли так, чтобы ткань была натянута. Затем этим приспособлением протираем изголовье.

Мила советует также наносить эфирные масла на ватные шарики и помещать их в пылесос перед тем, как пылесосить кровать и мебель в спальне. Это должно добавить приятные ароматы.

В то же время компания по производству постельного белья The Good Sheet делится другими рекомендациями, как выпрямить постельное белье. Там рассказали, как уменьшить количество складок и морщин на простынях во время стирки.

По мнению специалистов, лучше всего сушить белье на воздухе. Они будут висеть ровно, а вес воды и гравитация помогут их разгладить.

Если же вы используете сушильную машину, положите простыни на слабый нагрев и достаньте их, пока они еще слегка влажные. После этого нужно плотно заправить кровать, разглаживая все складки, чтобы они высохли идеально гладкими.

Еще одна рекомендация касается самого процесса стирки. В компании отмечают, что стоит не перегружать машину, чтоб простыни меньше мялись. Сушить их тоже лучше сразу, ведь если они будут долго оставаться мокрыми, то сформируются более глубокие складки.

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