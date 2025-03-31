Ожидаются запрет на рыбалку, новые правила выплат больничных и многое другое.

В апреле 2025 года украинцев ждет удешевление лекарств, перерасчет пенсий, повышение цен на сигареты и Пасха.

Что еще изменится для украинцев - далее в материале.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

В марте прошла плановая индексация пенсий в Украине в 2025 году, но поднятие выплат коснулось не всех категорий граждан. Индексация пенсий подняла выплаты на 11,5%.

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В апреле же ожидается автоматический перерасчет пенсий для работающих украинцев.

Это связано с тем, что пенсионеры во время работы продолжают платить взносы.

Повышение цены на сигареты в 2025 году в Украине

Цены на сигареты в Украине уже в ближайшее время могут подрасти на 40 гривень, хотя в ЦЭС считают, что речь идет о 20-25 гривнях.

Это связано с тем, что ставка акцизного налога в Украине на эту категорию товаров сравняется с минимальным уровнем в ЕС. Акциз будет привязан к евро, чтоб защитить его от колебаний инфляции. Сам же показатель будут пересматривать каждый год до 2028-го.

Весенний запрет на рыбалку

1 апреля в Украине заработает запрет на рыбалку 2025, который продлится до 30 мая или 19 июня (включительно). Сроки отличаются в зависимости от того, где человек рыбачит - на реке и ее притоках или на озере, водохранилище, затоке.

Важно помнить, что в сутки можно ловить не более трех килограммов одного вида рыбы или же "трофейный" экземпляр, параметры которого стоит отдельно узнавать.

Цены на лекарства в Украине снизятся

В марте президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое призвано обеспечить доступность медикаментов для населения.

С 1 апреля цены на лекарства продолжат падать. Ожидается, что более доступными станут 116 препаратов. Снижение будет на уровне от 5% до 52%. При этом самая маленькая скидка коснется очень дорогого лекарства и даже такой процент будет существенным.

Пока что неизвестно, каких именно препаратов коснется удешевление.

Как изменятся бронирование от мобилизации и постановления ВВК

Бронь от мобилизации, которую оформили по старым правилам, потеряет силу с 1 апреля. Для бронирования своих сотрудников организациям и предприятиям теперь нужно будет пользоваться только "Дією".

Кроме того, в этот сервис возвращается 72-часовой срок бронирования.

Также с начала месяца все военно-врачебные комиссии будут оформлять свои выводы в электронном виде.

Статус медосмотра можно будет увидеть в приложении "Резерв+" и по желанию бумажную версию постановления ВВК будут выдавать на руки.

Новый принцип выплат больничных

Напоследок рассмотрим, какие новые законы с 1 апреля заработают. Так, в Украине теперь будут оплачивать больничные в размере 100% одновременно на основной работе и той, которая по совместительству.

Это коснется только тех случаев, которые произойдут после 4-го числа.

Какие будут важные праздники в апреле

Каждый месяц мы отмечаем праздники в Украине и во втором месяце весны нас ждет один из самых важных - Пасха 2025. Она выпадет на 20-е число и впервые с 2017 года православные и католики будут ее праздновать в один и тот же день.

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