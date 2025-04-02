Подкормите чеснок ещё на этапе посадки, и он "отблагодарит" огромным урожаем.

С апреля на огороде уже можно сажать чеснок в открытый грунт. Зубчики высаживают на приподнятом и хорошо освещенном участке на расстоянии приблизительно 7 см друг от друга. Но не спешите закапывать материал землей. Сначала прочтите и запомните, что положить в лунку при посадке чеснока. Щепотка удобрений повысит урожайность в несколько раз.

Какие удобрения вносят при посадке чеснока

Самое важное, что стоит положить в лунку при посадке чеснока весной - это дренаж. Дно грядки посыпьте песком, керамзитом или другим дренажным материалом. Это убережет чеснок от задержки воды и загнивания корней, а значит повысит общую урожайность.

Одно из самых доступных и при этом эффективных удобрений для чеснока - компост. Это питательное удобрение есть почти у каждого дачника. Просто насыпьте горсть компоста вокруг каждого зубчика и засыпьте землей.

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Зола - ещё одно хорошее натуральное удобрение. Она богата витаминами и микроэлементами, которые "запускают" рост чеснока. Просто посыпьте каждую грядку несколькими горстями пепла.

Некоторые дачники используют для посадки чеснока жидкие удобрения, которыми поливают посаженные грядки. Для этого можно приготовить настой из луковой шелухи - заполните ею ведро на треть и залейте водой. Оставьте настояться на 3 дня и полейте чеснок.

Крахмал при посадке чеснока полезен для корневой системы. 2 столовых ложки растворяют в 10 л воды и поливают грядки, где был посажен овощ.

Из химических препаратов лучшим вариантом, что добавлять при посадке чеснока, считаются калийные удобрения. Они стимулируют развитие почвы и делают головку чеснока крупнее. Если вы выращиваете овощ ради больших зубчиков, а не зелени, то во время посева можно внести по 15 г на кв. метра сульфата калия, калимагнезии или калийной селитры. При этом соль при посадке чеснока лучше не использовать, хотя она богата калием - можете ухудшить качество почвы.

Ранее мы рассказывали, что делать, если чеснок пускает стрелки. В некоторых случаях их можно не удалять.

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