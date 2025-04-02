Сам актер пока не комментирует эту ситуацию.

На голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма, который известен по фильмам "Универсальный солдат" и "Двойной удар", открыто уголовное дело.

Издание The Daily Reports отмечает, что на мужчину пожаловалась власть Румынии. Она подала официальное заявление на Ван Дамма, утверждая, что он является одним из подозреваемых по делу о торговле детьми и участвовал в интимных отношениях с несовершеннолетними румынскими девушками во время визита в Канны. Такую информацию представители власти получили от одной из вероятных жертв актера.

"Около 10 лет назад в Каннах актер воспользовался сексуальными услугами пяти несовершеннолетних девушек румынского происхождения, которых принуждали к проституции. Им было примерно по 15 лет", - отмечается в заявлении.

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Прокуроры отмечают, что Ван Дамм знал возраст и обстоятельства девушек, однако еще не было представлено никаких доказательств.

К слову, представители Жана-Клода пока официально не комментировали этот инцидент.

Что известно о Жане-Клоде Ван Дамме

Ван Дамм начинал свою карьеру как профессиональный боец-каратист. Первую роль в кино сыграл в 1979 году. Это была бельгийско-французская драма "Женщина между собакой и волком". Затем была лента о боевых искусствах "Не отступать и не сдаваться" и более известные фильмы "Кровавый спорт", "В поисках приключений" и многие другие.

Напомним, ранее стало известно, что пропавшая в Дубае модель Мария Ковальчук пришла в себя.

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