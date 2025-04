Причиной смерти знаменитости стала болезнь.

Умер известный американский актер Вэл Килмер, который прославился благодаря роли Бэтмена в супергеройской ленте Джоэля Шумахера "Бэтмен навсегда". Знаменитости не стало во вторник, 1 апреля.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на информацию от дочери артиста. Кинозвезда ушел из жизни в 65 лет. Смерть Килмера наступила в Лос-Анджелесе, США, когда рядом с ним находились родные и друзья. Его дочь Мерседес указала, что причиной ухода ее звездного отца в мир иной стала пневмония.

Что известно о Килмере

Актер родился в Лос-Анджелесе в 1959 году. Свою актерскую карьеру он начал в 1981 году с театра. Дебют артиста в кино состоялся в пародийной шпионской ленте "Совершенно секретно!" в 1984 году. Он перевоплотился в американского певца. Уже через год Килмер снялся в комедии "Настоящий гений".

Видео дня

Настоящую славу знаменитость получил в 1990-х. Тогда он стал известным благодаря роли в фильме "Надгробия" 1993 года, где еще сыграли Курт Рассел и Билл Пакстон, роли призрака Элвиса в картине "Настоящий роман" и эксперта по ограблению банков в ленте "Схватка" 1995 года с Аль Пачино и Робертом Де Ниро.

Известность Вэлу принесли съемки в "Бэтмене навсегда" с Николь Кидман в 1995 году, где он сыграл главного героя. Еще одной знаковой в его жизни ролью было перевоплощение в отчаянного пилота Тома "Айсмена" Казанского в фильме "Лучший стрелок" 1986 года. В 2022 году актер снова сыграл пилота в сиквеле "Топ Ган: Мэверик". За почти 40 лет работы в Голливуде он снялся в более 80 кинолентах.

Стоит указать, что звезда также при жизни опубликовал две поэтические книги, в частности, "My Edens After Burns". Он был номинирован на "Грэмми" в 2012 году за альбом "The Mark of Zorro". Еще одним интересным фактом из биографии актера является то, что у него были отношения с певицей Шер, а с актрисой Джоан Уолли у него даже был брак, который распался.

В 2014 году у актера обнаружили рак горла. Тогда он перенес трахеотомию, химио- и лучевую терапию. Из-за этого сильно ухудшилось произношение артиста, ему было сложно говорить. Долгое время Килмер скрывал от публики свою болезнь, но в 2017 году подтвердил, что у него диагностировали рак гортани.

