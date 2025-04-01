Актриса подчеркнула, что не стоит верить всему, что присылают якобы от ее имени.

Украинская актриса и звезда сериалов "Крепостная" и "Клятва врача" Ксения Мишина пожаловалась на мошенников.

По словам актрисы, неизвестные якобы от ее имени требуют перевести деньги на свой счет и исчезают.

"Друзья, сейчас мне тут присылают сообщения, что мое лицо используют в мошеннических целях. Как всегда, сбросьте деньги, все эти манипуляции... Пожалуйста, будьте внимательны, берегите себя и свои деньги", - отметила Ксения в своем Instagram.

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Она также добавила, что неоднократно публичные люди говорят о подобных мошеннических схемах и призывают не доверять незнакомым людям. Однако все равно многие верят непроверенной информации и отправляют деньги.

"Вы же знаете, я никогда не прошу от вас денег, ничего, никогда такого не предлагаю... Все равно есть люди, которые пишут: "Ксения, я здесь отправила деньги по вашей рекомендации, а когда будет доход? Тут мне пообещали". У меня нет слов... Я не занимаюсь таким, это все манипуляции! Это все мошенничество", - отметила Мишина.

Напомним, ранее звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал рассказала о мошенниках в сети, которые от ее имени публикуют русскоязычный контент.

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