Стало известно, когда состоится премьера киноленты.

Известный британский кинорежиссер Сэм Мендес, который работал над фильмами "Красота по-американски" и "007: Координаты "Скайфолл", снимет четыре фильма о легендарной группе The Beatles. Он будет называться "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event". Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что лента выйдет в апреле 2028 года. Также режиссер рассекретил имена актеров, которые сыграют музыкантов. К слову, Пол Мескаль будет в роли Пола Маккартни, Джозеф Куинн в роли Джорджа Харрисона, Барри Киоган сыграет Ринго Старра, а Харрис Дикинсон воплотится в Джона Леннона.

По словам Мендеса, он много лет мечтал показать на больших экранах Ливерпульскую Четверку. Поэтому уверяет, что от его многосерийной биографической ленты нельзя будет оторваться. В ней будет показан путь группы из Ливерпуля в центр мировой культуры.

"Это шанс понять их глубже", - подчеркнул Сэм.

Будут ли серии выходить сразу или раз в неделю - пока неизвестно. Кстати, эта лента станет первым художественным фильмом, которому были предоставлены права на использование хитов The Beatles, в частности, "Strawberry Fields", "Let It Be", "I Am the Walrus", "Yellow Submarine" и других.

Кстати, по словам режиссера, это будут масштабные съемки, а основные из них займут больше года.

Что известно о группе The Beatles

Группа The Beatles появилась в 1960 году в Ливерпуле. В ее состав вошли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джон Харрисон и Ринго Старр. Коллектив считается одним из самых успешных с коммерческой точки зрения и самым влиятельным в истории поп-музыки. Количество проданных пластинок The Beatles превышает 1 млрд экземпляров, что является рекордом мировой музыкальной индустрии.

