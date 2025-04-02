Свежие, легкие и ненавязчивые - именно так можно описать следующие ароматы, идеальные для весны.

Весна - это время обновления, нежности и легкости, и именно духи способны подчеркнуть это настроение и завершить ваши образы. Некоторые из следующих ароматов стали настоящей классикой и используются не только весной, но их цветочные, цитрусовые, фруктовые или древесные ноты идеальны для этой поры. Они придадут вашим образам утонченности и запомнятся окружающим.

УНИАН подготовил подборку самых популярных женских духов на весну, которые не оставят вас равнодушными.

Chanel Chance Eau Tendre

Chanel Chance Eau Tendre - это о нежности и женственности. Этот аромат сочетает свежесть, легкость и утонченность, что делает его идеальным для весеннего сезона. В отличие от классического Chanel Chance, Eau Tendre является более легким. В первых нотах ощущается свежий грейпфрут и айва.

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В сердце аромата раскрываются нежные цветочные ноты жасмина и гиацинта. Завершается этот парфюм теплыми мускусными и ирисовыми нотами, которые оставляют нежный шлейф.

Issey Miyake L'Eau d'Issey

Это классика из 2000-х, которая остается актуальной до сих пор. Его свежесть и нежность создают ощущение легкости, что идеально подходит для весенних дней. Аромат открывается свежими и легкими нотами цикламена, белой фрезии, сочной дыни и медового лотоса.

Затем раскрываются цветочные ноты, в частности, яркая гвоздика, лилия, пион и ландыш. Завершается аромат теплым и благородным шлейфом из дерева, мускуса и амбры, что добавляет ему стойкости и утонченности.

Jo Malone Peony & Blush Suede

Это легкий, соблазнительный и женственный парфюм. Аромат раскрывается нежными лепестками пиона и окутывает мягкими нотами. С первых секунд ощущается сочное красное яблоко, которое придает композиции свежести и легкого характера.

В сердце парфюма изысканный пион, переплетающийся с нотами жасмина, розы и гвоздики. Завершающий штрих - бархатный замшевый аккорд, который дарит аромату утонченность.

Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca

Один из тех вневременных ароматов, который прославил компанию Guerlain. Aqua Allegoria Herba Fresca - это аромат о натуральности и природной элегантности. Он идеально подойдет для весны, когда хочется легкости.

В основе нежный хрустальный ландыш и легкие нюансы цикламена, а также ноты зеленого чая и мяты. Завершающий аккорд - нежный шлейф из ландыша и цикламена, которые добавляют аромату утонченности и легкого, почти невесомого запаха.

Hermes Un Jardin Mediterranee

Парфюмер Жан-Клод Эллена создал легкий, но в то же время насыщенный и многогранный аромат. На старте ощущается яркая свежесть цитрусовых, переливающаяся в сочные, немного молочные ноты инжира. Далее аромат раскрывается древесными оттенками, которые добавляют композиции глубины. Этот парфюм не навязчивый, но он запоминается.

Кстати, аромат меняется в зависимости от температуры: в жаркую погоду ярче раскрываются зеленые и фруктовые ноты инжира, а в прохладную - древесные оттенки. Парфюм подходит как для женщин, так и для мужчин.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в моду вернулись духи из 90-х, которыми пахнут главные модницы мира. Парфюмерные бренды создавали продукты, которые стали иконами того времени - насыщенные, стойкие, вызывающие эмоции и мгновенно узнаваемые. Некоторые из них сейчас снова в тренде.

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