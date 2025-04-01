Кулинарный эксперт рассказала, каким бывает лук и как правильно выбрать сорт, чтобы не испортить вкус блюда.

Иногда в рецептах указывают, какой лук нужно взять для блюда, но порой просто пишут - "репчатый". И, если с луком-пореем или зеленым еще понятно, то размытая формулировка "репчатый" разрешает хозяйкам взять тот, что под рукой. И это не всегда правильно. Специально для УНИАН кулинарный эксперт рассказала, какие бывают виды лука, где их лучше всего использовать и дала ответ на извечный вопрос - можно ли жарить красный лук.

Какой бывает лук и как его лучше использовать

Есть шесть популярных видов лука. Некоторые из них можно (и нужно) готовить, другие - лучше употреблять исключительно в сыром виде или же с минимальной термообработкой.

Какой лук, в каком виде и куда класть, УНИАН рассказала финалистка кулинарного телешоу "МастерШеф-13" Ольга Кролик.

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Желтый лук

Считается универсальным в Украине.

Желтый сорт лука идеально подходит для супов, запекания, жаркого. Этот лук можно просто резать и бросать сырым в бульон для супов или делать зажарку.

Именно из желтого лука сорта "Кэнди" лучше всего делать самый известный французский суп – луковый. В "Кэнди" большое количество сахара, и он подходит для лукового супа, поскольку во время его поджарки этого овоща удается добиться карамелизации, которая необходима для приготовления блюда,

- советует кулинар.

Желтый лук идеально сочетается с курицей, говядиной, грибами, картофелем и соусами.

Красный лук

Для чего используют красный лук? Он отлично подходит для маринования, а также чудесен в сандвичах, салатах, тако и шаурме.

Есть разные сорта красного лука, и их используют по-разному. Ялтинский лук - полусладкий, он - топ для потребления в сыром виде. Сорт "Марс" - умеренно острый и такой лук лучше мариновать.

Идеальное сочетание для красного лука - уксус, оливковое масло, свекла, помидоры, фета.

Лук-шалот

Если говорить о том, какой лук не горький - то это шалот.

Он суперделикатный, самый сладкий и нежный. Во Франции он считается таким же универсальным, как в Украине желтый. Если вы хотите добавить к привычным украинским блюдам нотку изысканности, то можете положить во время приготовления шалот. То есть, шалот можно класть в те же блюда, что и желтый лук. Кроме того, его можно употреблять сырым, потому что неострый.

Шалот идеально подходит к белой рыбе и лососю, этот лук хорошо сочетается с вином, сливочными соусами и яйцами пашот.

Белый лук

Для чего подходит белый лук? Он - наиболее деликатный по остроте, его лучше всего использовать во время приготовления мексиканских блюд, к примеру, сальсы и гуакамоле. Этот лук также хорошо добавлять в соусы и заправки.

Белый лук хорошо сочетать с авокадо, лаймом, кинзой, сальсой и тако.

Лук-порей

Этот лук можно жарить, запекать, добавлять в киши (пироги). Отдельно запеченный порей - очень вкусное блюдо. Благодаря термической обработке порей теряет свой землистый привкус.

Порей часто сочетают с картофелем, беконом, сливками, яйцами, сыром и курицей.

Зеленый лук

Самый вкусный сырой. В азиатской кухне его используют как один из ингредиентов соусов и заливают горячим маслом и настаивают. Но есть сорт зеленого лука "Батун", он достаточно популярен в Португалии и Южной Америке, его запекают на гриле и едят просто с соусами.

Зеленый лук идеально сочетается с рисом, лапшой, супами, омлетами, тофу, соевым соусом.

Как нельзя готовить разные виды лука и можно ли жарить красный лук

Есть виды лука, которые взаимозаменяемы (например, желтый репчатый и лук-шалот), но есть и такие, которые нельзя использовать только потому, что в рецепте написано "репчатый".

Белый и красный лук нельзя подвергать долгой термической обработке, поскольку из-за этого может ухудшиться его внешний вид, а также могут потеряться вкусовые качества. То есть, этот лук следует либо быстро готовить, либо употреблять сырым. Если красный лук слишком долго готовить, то он станет "мыльным на вкус" - это главная особенность, чем отличается красный лук от репчатого желтого,

- поясняет Ольга Кролик.

По словам эксперта, острый сорт желтого лука лучше мариновать или ненадолго замачивать в кипятке, чтобы убрать лишнюю остроту, а уже потом его употреблять. Но вот в отношении шалота категорических запретов нет.

Порей категорически нельзя употреблять сырым, поскольку он имеет резкий и жесткий землистый привкус - как уже говорили выше, идеально будет, если вы его запечете.

Зеленый лук нельзя долго варить. "Если вы готовите, к примеру, суп, борщ или рагу и хотите бросить порезанный зеленый лук, это следует делать в конце приготовления, - советует кулинар. - Зеленым луком можно присыпать уже готовое блюдо или добавлять его и сразу выключить огонь. Если зеленый лук долго готовить, - он станет скользким".

Напомним, ранее мы рассказывали, как хранить яйца "по-американски", чтобы они дольше оставались свежими.

справка Ольга Кролик Фуд-блогер, финалистка 13-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Входит в ТОП-5 кулинаров-аматоров Украины. Шеф-повар кулинарной студии в Киеве, проводит благотворительные кулинарные мероприятия, в том числе для воинов ВСУ, ветеранов и детей, а также мастер-классы и обучение для детей и взрослых. Имеет два высших полных образования (магистр английского языка и литературы и магистр права).

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