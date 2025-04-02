В сети юмористов упрекнули за выезд из Украины.

Украинские комики Вадим Кириленко, Эрик Энокян и юморист, известный под псевдонимом Просто Эдгар, выехали за границу во время войны. В сети рассекретили, где сейчас находятся звезды сети.

Мужчины прославились в Украине благодаря своим юмористическим роликам, которые они публикуют в соцсетях. Они снимают видео все вместе и по отдельности. В частности, у каждого из них от 11 до 40 тысяч подписчиков на страницах в Instagram.

Как сообщает Telegram-канал "Злива", юмористы покинули Украину. Когда именно это произошло - неизвестно. Кстати, Просто Эдгар является вокалистом группы Dobryva, наиболее известной хитами "Почуття", "Друг", "Світло є чи нема". В то же время неизвестно, автор музыки песен коллектива Евгений Дзюба также выехал, или остался в Украине. Однако еще несколько месяцев назад артисты находились на родине и давали комментарий телеканалу "М1". Поэтому, вероятно, солист и его коллеги-комики выехали во время полномасштабного вторжения.

Видео дня

Автор Telegram-канала указывает, что сейчас мужчины находятся в Барселоне, Испания. Каким образом им удалось покинуть страну также неизвестно, поскольку сейчас мужчинам призывного возраста запрещено пересекать границу. В соцсетях юмористов информация о месте их пребывания скрыта. Сами они также не объявляли о своем выезде.

По словам военного медика батальона "Госпитальеры" Екатерины Галушки, в свое время они согласились помочь украинским военным со сбором средств, однако исчезли и больше не выходили на связь. Она написала в X: "Когда-то они нам помогли собрать средства на один из проектов. А потом исчезли со всей коммуникации и радаров".

Украинская военная София Янчевская выяснила, что мужчины находятся в Испании, поскольку на Instagram-странице локации, где проводятся стендапы в Барселоне, опубликовали фото украинских комиков.

"Почему мы до сих пор терпим комиков, которые свалили в Барселону? Сама же нашла инфу, которая меня расстроила. Из-за чего разочаровалась в людях еще больше", - написала София в посте в X.

В комментариях под новым совместным постом Кириленко, Энокяна и Просто Эдгара подписчики упрекнули юмористов за выезд за границу:

"А возвращаться из Барселоны будем?"

"Норм в Барселоне движуете?"

"А почем квартира в Барселоне на троих?"

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво выехал за границу и рассказал для чего. Знаменитость рассекретил страну, в которой сейчас находится. Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" преодолел большой путь, чтобы добраться до пункта назначения и уже опубликовал видео со своими родными в сети.

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