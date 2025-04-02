Пользователи высоко оценили новую песню артиста и уже называют ее хитом.

Известный украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, впервые за долгое время представил новую танцевальную композицию "Кайф, мала". Артист также выпустил клип к песне, которая должна была увидеть свет еще шесть лет назад.

Как отмечает исполнитель, в новой песне он поет об отношениях, которые всегда балансируют на грани: между страстью и недопониманием, между легкостью и драмой, между тем, что люди чувствуют, и тем, что показывают. В композиции заложен важный смысл, в частности, необходимость поиска компромисса в отношениях и решения проблем вместе.

"Это момент, когда мужской и женский миры сталкиваются, притягиваются, контрастируют. Где у каждого есть свое видение, но не всегда кто-то готов принять другое. И хотя все может начинаться со взрыва эмоций, если не найти общий язык, все это может легко "наломать кайф" между вами!" - отметил Позитив.

Видео дня

Кстати, новый трек знаменитости должен был выйти еще шесть лет назад. Впервые он прозвучал на последнем концерте VISLOVO группы "Время и стекло" во Дворце спорта. С тех пор звезда начал сольную карьеру, а поклонники ждали выхода "Кайф, мала". Премьера затянулась, поскольку Алексей несколько изменил композицию и перевел ее на украинский.

Пользователи приятно удивлены новым треком исполнителя и засыпали его песню комплиментами в комментариях. Они уже называют "Кайф, мала" хитом:

"Шесть лет ждали песню, наконец она вышла"

"Классная и такая легкая песня. После первого прослушивания уже засела в голове"

"Как же красиво звучит, как хорошо сделано, слушаешь и кайфуешь"

"Ждала этот трек еще с концерта VISLOVO, дождалась"

"Вау, ну это как всегда хит, наконец-то дождались"

Напомним, ранее в сети завирусилась песня "Танцевала рыба с раком", которая вышла 53 года назад. Композиция получила славу много лет назад благодаря рекламной компании магазинов, а сейчас снова стала трендом в соцсетях. Пользователи сняли тысячи роликов под этот трек.

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