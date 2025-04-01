Лимоны, как и многие фрукты, начинают высыхать и терять сочность, как только их разрезают.

Популярный кулинарный журнал Cook’s Illustrated поделился блестящим советом, который предлагает простое, экологичное решение, как быть с лимоном, если в процессе приготовления чего-либо вам требуется лишь небольшая его часть, передает Parade.

"Как быть, когда вам не нужен целый лимон? Мы все через это проходили. Обычно его заворачивают в пластик или бросают в пакет, но это создает ненужные отходы", - говорится в публикации.

Опубликованная рекомендация - гениальный трюк, который многие хотели бы узнать раньше. Все, что вам нужно сделать, это "собрать" лимон, используя зубочистки для скрепления.

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"Этот трюк работает, потому что лимоны, как и многие фрукты, начинают высыхать и терять сочность, как только их разрезают и подвергают воздействию воздуха. Ключ к тому, чтобы они дольше оставались свежими, - это минимизировать это воздействие. Когда вы "складываете" разрезанный лимон и закрепляете его зубочистками, это помогает", - говорится в публикации.

Как объясняется, кожура помогает замедлить процесс высыхания, прижатие срезов друг к другу ограничивает испарение, сохраняя лимон сочным и свежим дольше. Кроме того, разрезанные цитрусовые могут легко впитывать запахи холодильника или бактерии.

"Этот простой, безотходный прием сохранит лимон свежим в течение нескольких дней в холодильнике, и это намного лучше, чем заворачивать его в пластик, который иногда может вызывать образование конденсата, из-за чего лимон может испортиться быстрее", - добавили в издании.

Напомним, ранее УНИАН публиковал рецепт нежного лимонного пудинга.

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