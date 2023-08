Певица спела о своем прошлом и будущем.

Известная певица Майли Сайрус выпустила новую песню Used To Be Young, в которой откровенно рассказала о своем прошлом. Также она уже представила клип к новому треку.

"Эта песня о том, как уважать тех, кем мы были, любить тех, кто мы есть, и приветствовать тех, кем мы станем. Горжусь, когда размышляю о прошлом, и радуюсь, когда думаю о будущем. Я благодарна моим верным поклонникам, которые ежедневно делают мои мечты реальностью. Искренне благодарна за стабильность вашей неизменной поддержки. Эта песня для вас", - написала певица, говоря о своей новой работе.

В клипе Сайрус обнажила душу. Она стояла прямо перед камерами и пела о своей жизни. При этом певица с трудом сдерживала слезы. В один момент она расплакалась.

"Я знаю, что раньше я была сумасшедшей. Все запутано, но, боже, как было весело. Я знаю, что раньше я была дикой. Это потому, что я была молода", - пела Сайрус.

Майли Сайрус - клип на песню Used To Be Young

Реакция сети

Видео всего за сутки собрало почти 6 миллионов просмотров. Ему уже пророчат невероятный успех. Трогательная песня впечатлила фанов. В комментариях под клипом они пишут:

"Эта песня обращается ко всем особенностям меня, которые я ненавидел, потому что люди всегда говорят, что быть диким и сумасшедшим — это нехорошо. Теперь я знаю, что это нормально. Мы все были молоды! Лучше всего оставаться молодым. Никаких сожалений. Спасибо, Майли"

"Майли не похожа ни на кого другого. Настоящая легенда"

"Спасибо за эту новую песню! Я переживаю новый этап своей жизни, и для меня эти слова - почти гимн".

