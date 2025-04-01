Узнайте, как приготоить эффективную антикрысиную смесь в домашних условиях.

Владельцы гаражей и подвалов постоянно ищут эффективные способы, как избавиться от крыс в помещении. Грызунов отравляют, приманивают в ловушки и отпугивают ультразвуком. Эти вредители не только уничтожают съестные припасы, а также переносят болезни, поэтому выводить их нужно сразу же.

Специалисты назвали дешевое и очень эффективное средство от крыс, которое есть в любой аптеке. Грызуны боятся его как огня и надолго избегают помещение, где его разложили.

Как избавиться от крыс народными средствами

Как объясняют в издании Express, лучшее средство от крыс это обычный нашатырный спирт. Он пахнет так же, как моча хищных животных-врагов грызунов. Учуяв аммиак, крыса думает, что поблизости живет хищник. Поэтому такое место вредитель начнет обходить десятой дорогой.

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Чтобы сделать домашнее средство от крыс, вам понадобятся:

2 стакана нашатырного спирта;

1 стакан воды;

1 столовая ложка жидкого средства для стирки.

Смешайте эти вещества в большой миске и смочите в них тряпки. Затем разложите пропитанные куски ткани по помещению с крысами. По мере высыхания их нужно обновлять. Обязательно проветрите комнату после процедуры.

Ещё один способ - залить упомянутую смесь в бутылку с пульверизатором и распылить средство по помещению. В первую очередь опрыскивайте места, которые больше всего погрызли крысы.

Обратите внимание: нашатырь вреден для людей и домашних животных, если долго им дышать. Поэтому в помещение до выветрения запаха не стоит никого впускать.

Есть и более простой способ - просто облить нашатырным спиртом периметр помещения. Это подходит для нежилых помещений.

Распыление аммиака важно сочетать с правилами гигиены, например, не оставлять на открытом месте съедобные остатки. Иначе крысы прибегут на лакомство. Чтобы грызуны точно не вернулись, желательно найти точное место, откуда в помещении вылазят крысы. Ищите небольшое отверстие в полу, возле которого есть помет или следы зубов. Такое место нужно залить цементом.

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