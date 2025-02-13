Светлана - одно из самых красивых и популярных женских имен в Украине. Обладательниц этого имени ласково также называют Светланка, Светик, Лана, а 13 февраля они празднуют именины. Как можно поздравить с днем ангела Светланы и какое пожелание отправить - в материале ниже.
- Что означает имя Светлана
- Когда день ангела Светланы по церковному календарю
- Поздравления с днем ангела Светланы
- День ангела Светланы - картинки
Что означает имя Светлана
Светлана - это имя, которое походит от двух слов - "свет" и "лан" ("земля"). По еще одной версии оно означает "светлая душа".
Когда день ангела Светланы по церковному календарю
Даты памяти святых, а вместе с ними и даты именин, по новому стилю отмечают на 13 дней раньше (после принятия Православной церковью Украины нового календаря):
- 26 февраля (день ангела Светланы по старому стилю) - 13 февраля (по новому);
- 2 апреля - 20 марта;
- 16 ноября - 3 ноября.
Светлан крестят как Фотиния - именно святые с этим именем являются их покровительницей.
Поздравления с днем ангела Светланы
Светланка, с именинами!
Сиять тебе звездочкой - такой же яркой, как твое замечательное имя. Всегда верь в мечту, никогда не сдавайся на половине пути и достигай успеха. Удачи, верных друзей, Божьего заступничества и женского счастья!
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Светланка, с именинами!
Пусть твоя жизнь, как и подобает твоему имени, полнится светом и теплом. Пусть ангел-хранитель держит за руку - как в мгновения счастья, так и во времена неудач. Но пусть радостных моментов будет однозначно больше! Обнимаю.
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Светлана! С именинами Вас!
Желаем безоблачного и мирного неба, пусть каждый день радует Вас, в доме будет уют и достаток и никакие невзгоды не портят Вашу красивую улыбку!
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Милая Светланка!
Прими от нас поздравления с твоим Днем! На именины желаем тебе как можно больше в жизни позитива и добра, пусть судьба сводит только с добрыми людьми, а твоя святая заступница укрывает своим крылом тебя от невзгод. Сердце пусть не знает грусти, а печали обойдут твой дом стороной.
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Светланка, светлая наша и неповторимая!
В день твоих именин желаем тебе светиться тем внутренним светом, которым ты согреваешь других. Спасибо тебе за твою доброту и чуткое сердце, за твое умение быть рядом, когда нужно. Пусть сбудутся все твои мечты - ты заслужила этого, желаем в доме мира и любви, в работе - новых высот и успехов. С днем ангела!
День ангела Светланы - картинки
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