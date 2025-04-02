Стало известно, что режиссером новой части картины станет не Квентин Тарантино, а Дэвид Финчер.

Netflix выпустит сиквел известного американского фильма "Однажды в Голливуде" со звездой Голливуда Брэдом Питтом. Первую картину снял режиссер Квентин Тарантино ("Криминальное чтиво", "Убить Билла" и "Бесславные ублюдки"), а над продолжением будет работать Дэвид Финчер ("Бойцовский клуб", "Загадочная история Бенджамина Баттона")

Как сообщает издание Variety, съемки новой части ленты начнутся уже в 2025 году, но дата выхода картины в мировой прокат пока неизвестна. По данным инсайдеров, на этот раз Тарантино выступит сценаристом фильма, а вот режиссерское кресло займет Финчер.

Иностранные журналисты указывают, что лента не будет прямым продолжением "Однажды в Голливуде". Она станет сиквелом, вдохновленным первой частью. В издании предполагают, что основой для сценария стал сюжет отмененного фильма Тарантино "Кинокритик". Ориентировочный бюджет ленты 200 миллионов долларов, а съемки планируют на лето 2025 года в Калифорнии.

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К своей роли в новой картине снова вернется Брэд Питт. Он перевоплотится в Клиффа Бута. За эту роль, как известно, артист получил "Оскар" в 2020 году в номинации "Лучший актер второго плана". В то же время участие Леонардо Ди Каприо (Рик Далтон), Марго Робби (Шэрон Тейт) и Дакоты Фэннинг пока остается не подтвержденным. Однако в СМИ пишут, что их появление в сиквеле маловероятно.

"Это особенно уникальный проект - не только потому, что известный режиссер снимает сиквел другого известного фильма, а потому, что собственность переходит от киностудии к стриминговому сервису", - отмечает Variety.

Это уже не первая совместная работа Питта и Финчера. Ранее они вместе работали над триллером "Семь", боевиком "Бойцовский клуб" и драмой "Загадочная история Бенджамина Баттона".

К слову, первый фильм "Однажды в Голливуде" был выпущен Sony Pictures в 2019 году. Режиссером и сценаристом первой части стал Тарантино. Лента получила немало наград, в частности, "Оскар" и несколько "Золотых глобусов", а также была номинирована на BAFTA.

По сюжету события разворачиваются в Лос-Анджелесе 1969 года. Главный герой - актер Рик Далтон - когда-то был звездой вестернов, но теперь его карьера завершается. Вместе со своим дублером и лучшим другом Клиффом Бутом он пытается приспособиться к изменениям в киноиндустрии.

Параллельно в фильме появляется актриса Шэрон Тейт - жена режиссера Романа Полански, которая становится соседкой Рика. Ее сюжетная линия переплетается с реальной историей преступлений секты Чарльза Мэнсона, которая в 1969 году совершила серию жестоких убийств в Голливуде.

Напомним, ранее вышел трейлер черной комедии "Одна битва за другой" с Леонардо Ди Каприо. Лента Пола Томаса Андерсона является адаптацией романа Томаса Пинчона "Вайнленд" 1990 года. Фильм выйдет в мировой прокат в сентябре этого года.

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