Если игнорировать правило безопасности, можно потерять сознание и даже умереть.

У многих украинцев, живущих в частных домах или квартирах, есть погреба и подвалы. Там удобно хранить консервацию, варенья, компоты и овощи, а по необходимости спускаться за ними. Оказалось, что это может быть небезопасным - узнайте, почему нельзя спускаться в подвал сразу.

Почему нельзя сразу спускаться в погреб

Единицы людей знают, каким образом должен проектироваться подвал и погреб. Конечно, любой строитель скажет, что подземные помещения обязательно надо снабжать мощной вытяжкой, но соблюдено это условие далеко не во всех домах.

Если вы храните в своем погребе не только консервацию, но и овощи, то, скорее всего, среди них есть картошка. Она лежит в ящиках или горой и потребляет кислород. Обратно "выдыхает" углекислый газ, который, за неимением вытяжки, накапливается в маленьком закрытом помещении. Здесь и кроется причина, почему нельзя сразу спускаться в погреб - человек может вдохнуть большое количество углекислого газа и потерять сознание. Возможна даже гибель, если пролежать в таком состоянии длительное время.

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Проверить качество воздуха и вообще его наличие можно простым движением, которым пользуются даже сантехники. Нужно зажечь любую бумажку и бросить вниз. Если она долетела до дна и там лежит, догорая, значит, можно идти. Но когда нельзя спускаться в погреб - это если бумажка погасла в полете. Такой признак укажет на недостаток кислорода и большое количество тяжелых газов. В качестве альтернативы можно воспользоваться и специальным датчиком, но не у каждого украинца он есть. Идеальный вариант - всегда идти в погреб с кем-то, чтобы наблюдатель стоял сверху и мог "подстраховать" вас в случае экстренной ситуации.

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