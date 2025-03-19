Даты, когда можно ловить рыбу, а когда удочку стоит отложить.

Для кого-то рыбалка - увлечение, для других - искусство. Но в любом случае, чтобы поймать хороший улов, к процессу нужно готовиться: найти подходящее место и выбрать наиболее удачное время для клева. В последнем пункте поможет сориентироваться лунный календарь для рыбалки - рассказываем, как Луна может влиять на клев и какие дни в апреле 2025 будут наиболее благоприятны для рыбной ловли, а когда лучше остаться дома.

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Лунный календарь рыбалки в апреле 2025

Спутник Земли, считают астрологи, способен влиять не только на биоритмы и самочувствие человека, но и всего живого, в том числе и обитателей водоемов. Согласно фазам Луны определяют удачные дни для рыбалки, а также дни, когда нельзя ловить рыбу - как ни старайся, а клева не будет.

Видео дня

Лунные циклы в апреле 2025 выглядят так:

полнолуние (13 апреля) и новолуние (27 апреля) - очень неудачное время для рыбной ловли, так как рыба становится вялой и более осторожной;

растущая Луна (1-12 апреля и 28-30 апреля) и убывающая фаза (14-26 апреля) - чем дальше от новолуния и полнолуния,тем лучше клев, наиболее благоприятные - это дни в середине каждого цикла.

Когда лучше ловить рыбу (и когда не стоит) в апреле 2025 согласно лунному календарю:

благоприятные дни для рыбалки - 1, 2, 3, 4, 5, 17, 30 апреля, клев будет очень активным;

для рыбалки - 1, 2, 3, 4, 5, 17, 30 апреля, клев будет очень активным; хороший клев рыбы - 6, 7, 8, 16, 18, 19, 20, 29 апреля, рыбалка тоже обещает быть неплохой, при условии, что вы хорошо к ней подготовитесь;

рыбы - 6, 7, 8, 16, 18, 19, 20, 29 апреля, рыбалка тоже обещает быть неплохой, при условии, что вы хорошо к ней подготовитесь; плохой клев - 9, 15, 21, 22, 23 апреля, хороших результатов можно в эти дни не ждать;

- 9, 15, 21, 22, 23 апреля, хороших результатов можно в эти дни не ждать; самые неблагоприятные дни для рыбалки - 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 апреля, в это время не советуют идти на рыбу даже рыбакам с опытом - толку не будет.

На что еще следует обратить внимание, когда отправляетесь на рыбалку:

считается, что лучше всего рыба клюет в пасмурную или дождливую погоду, если же говорить о том, когда лучше ловить рыбу - утром или вечером, то советуют рыбачить именно с утра (но не в темное время);

выбирайте правильные снасти и наживку - согласно "Правилам любительской рыбалки" рыболов-любитель в период нереста может ловить рыбу с берега на не запрещенных участках крючковыми орудиями лова с двумя (и не более) крючками или спиннингом с одной искусственной приманкой;

может ловить рыбу с берега на не запрещенных участках крючковыми орудиями лова с двумя (и не более) крючками или спиннингом с одной искусственной приманкой; с собой рыбаку нужно иметь линейку и кантер - да, рыбу придется мерить и взвешивать, и отпускать обратно в водоем ту, которая запрещена правилами рыбной ловли.

Важно: с марта и по июнь (а в некоторых местах и дольше) идет нерест рыбы, поэтому на многих водоемах в Украине действует запрет на рыбалку. Места и сроки запретов вылова рыбы можно найти в "Правилах любительской рыбалки". В них же указаны нормы вылова, минимально разрешенные для вылова размеры водных биоресурсов и штрафы за нарушения правил.

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