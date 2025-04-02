Исполнительница рассказала, что у нее еще с детства были напряженные отношения с родным человеком.

Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер рассказала о сложных отношениях со своим отцом. Артистка призналась, что более семи лет никак не поддерживает связь с мужчиной и пока не готова восстановить с ним общение. Исполнительница объяснила, почему не хочет, чтобы родной человек был в ее жизни.

В проекте "Перепрошую" звезда рассказала, что вообще никак не контактирует с отцом и даже не поздравляет его с праздниками, как и он ее. Однако на днях неожиданно она получила телефонный звонок от него. Она была шокирована поступком папы и почувствовала странные эмоции в этот момент.

"Я как будто все эти семь лет доказывала ему, что достойна быть его дочерью. И у меня была какая-то такая идея-фикс в голове, что я хочу, чтобы он даже не смог кофе попить, не услышав моей фамилии через радио, через песни, через билборды", - поделилась знаменитость.

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Тринчер не взяла трубку от отца, хотя он звонил трижды. Пока что она не готова возобновить общение с ним. По ее словам, она много лет ждала и мечтала об этом звонке, но когда это произошло, не нашла сил, чтобы поднять трубку.

"И не знаю, найду ли желание поднять трубку. Потому что я чувствую как будто уже поздно. Это совершенно неизвестный мне человек. Я абсолютно ничего к нему не чувствую. У нас было какое-то прошлое до 12 лет, потом он уехал. То есть по факту аж с 12 лет у нас не было нормальных отношений отца и дочери", - сказала певица.

Анна добавила, что несмотря на весь негатив в ее жизни, она благодарна папе за детство и моменты, которые они прожили вместе до ее 12-летия. Однако со временем она все меньше может вспомнить об этих моментах, потому что, как говорит звезда, "с каждым годом память вообще стирает эту персону из ее головы".

"Но дальше у нас как будто ничего нет. Мы никто друг другу. Как-то так я чувствую. Я не подняла трубку вообще. Он мне звонил трижды. Я ждала этого 7 лет. Пусть он подождет также, когда я приду, когда я захочу этого, когда я дойду до такого морального состояния, что смогу выдержать этот диалог", - подытожила артистка.

Напомним, ранее на Анне Тринчер "треснуло" платье прямо на концерте. Артистка продолжила выступление, несмотря на проблемы с одеждой. Стало известно, как в сети отреагировала на внешний вид исполнительницы.

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