Красивое и очень древнее имя Мария является третьим по популярности во всём мире. А его самой известной носительницей является сама Богородица. Значение имени Мария довольно разное - оно переводится как "желанная", "безмятежная", "горькая", "госпожа".
Сегодня, 29 декабря, все Маши отмечают свой День ангела. Мы собрали красивые пожелания и картинки, которые точно понравятся знакомой Марии.
День ангела Марии - поздравления в стихах и прозе и нежные открытки
Нынче ангел встал пораньше,
Чтоб тебя оберегать.
Я же пожелаю, Маша,
Быть счастливой, бед не знать!
Мыслей мелочных, греховных
Не возникнет пусть вовек,
И богат будет духовно
Каждый встречный человек!
***
Мария в этот день особенно светла,
Нельзя иначе именины встретить.
И добрый ангел, отложив дела,
Летит к милейшей девушке на свете!
Присядет он удобно на карниз
И выслушает список пожеланий,
Исполнит каждый машенькин каприз,
Чтоб стала жизнь счастливою бескрайне!
***
С днём ангела тебя, Мария!
Пускай улыбки вдохновляют,
Пускай успехи ждут большие,
А дни проходят без печалей!
***
С днём ангела, Мария!
Счастливой будь всегда,
Пускай любовь обнимет
И сбудется мечта.
Вторая половинка
Заботой окружит,
Везенье будет длинным,
И яркой, классной жизнь!
***
С днем ангела тебя, Мария,
Пусть небо бережет от бед,
Счастье будет лишь твоя стихия,
И удачи оставляют в жизни след.
Я желаю не терять успеха,
Уверенность горела чтоб в глазах,
Обходить легко тебе помехи,
И неведом будет душе страх!
***
Мария, с днём ангела тебя! Желаю спокойствия, благополучия и тепла. Пусть твой ангел всё время будет рядом и не даст тебе упасть! Будь счастливой, здоровой, успешной во всех делах!
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Мария, поздравляю с днём ангела! Желаю всегда ощущать себя окрыленной, счастливой, наполненной, успешной, жизнерадостной и невероятной. Живи в достатке, в любви, в светлых солнечных днях и радуйся каждому новому дню!
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Мария, в твой день ангела я пожелаю никогда не унывать и не отчаиваться, чтобы крыло его всегда укрывало от забот и невзгод. Пусть улыбка будет ярче солнца в небе светить, а облака не закрывают твою харизму и блеск глаз!
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Мария, с днём ангела тебя! Желаю всегда чувствовать, что ты под надёжной защитой своего ангела, жить счастливо и благополучно, а также получать много любви, добра и уважения в свой адрес! Пусть тебя обходит десятой дорогой горе и болезни!