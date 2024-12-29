29 декабря поздравьте знакомых Марий с Днем ангела - лучшие поздравления собраны в нашем материале.

Красивое и очень древнее имя Мария является третьим по популярности во всём мире. А его самой известной носительницей является сама Богородица. Значение имени Мария довольно разное - оно переводится как "желанная", "безмятежная", "горькая", "госпожа".

Сегодня, 29 декабря, все Маши отмечают свой День ангела. Мы собрали красивые пожелания и картинки, которые точно понравятся знакомой Марии.

День ангела Марии - поздравления в стихах и прозе и нежные открытки

Нынче ангел встал пораньше,

Видео дня

Чтоб тебя оберегать.

Я же пожелаю, Маша,

Быть счастливой, бед не знать!

Мыслей мелочных, греховных

Не возникнет пусть вовек,

И богат будет духовно

Каждый встречный человек!

***

Мария в этот день особенно светла,

Нельзя иначе именины встретить.

И добрый ангел, отложив дела,

Летит к милейшей девушке на свете!

Присядет он удобно на карниз

И выслушает список пожеланий,

Исполнит каждый машенькин каприз,

Чтоб стала жизнь счастливою бескрайне!

***

С днём ангела тебя, Мария!

Пускай улыбки вдохновляют,

Пускай успехи ждут большие,

А дни проходят без печалей!

***

С днём ангела, Мария!

Счастливой будь всегда,

Пускай любовь обнимет

И сбудется мечта.

Вторая половинка

Заботой окружит,

Везенье будет длинным,

И яркой, классной жизнь!

***

С днем ангела тебя, Мария,

Пусть небо бережет от бед,

Счастье будет лишь твоя стихия,

И удачи оставляют в жизни след.

Я желаю не терять успеха,

Уверенность горела чтоб в глазах,

Обходить легко тебе помехи,

И неведом будет душе страх!

***

Мария, с днём ангела тебя! Желаю спокойствия, благополучия и тепла. Пусть твой ангел всё время будет рядом и не даст тебе упасть! Будь счастливой, здоровой, успешной во всех делах!

***

Мария, поздравляю с днём ангела! Желаю всегда ощущать себя окрыленной, счастливой, наполненной, успешной, жизнерадостной и невероятной. Живи в достатке, в любви, в светлых солнечных днях и радуйся каждому новому дню!

***

Мария, в твой день ангела я пожелаю никогда не унывать и не отчаиваться, чтобы крыло его всегда укрывало от забот и невзгод. Пусть улыбка будет ярче солнца в небе светить, а облака не закрывают твою харизму и блеск глаз!

***

Мария, с днём ангела тебя! Желаю всегда чувствовать, что ты под надёжной защитой своего ангела, жить счастливо и благополучно, а также получать много любви, добра и уважения в свой адрес! Пусть тебя обходит десятой дорогой горе и болезни!

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