Актриса призналась, что у нее возникли проблемы со зрением.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Сваты" и "Папик 2" Анна Кошмал, которая во второй раз стала мамой в марте, пожаловалась на проблемы со здоровьем. По словам артистки, они возникли во время второй беременности.

В своем Instagram звезда поделилась, что сейчас она очень плохо видит. У нее резко ухудшилось зрение и произошло это, когда она вынашивала под сердцем второго ребенка - дочь Софию. Как рассказала знаменитость, такую негативную тенденцию она наблюдала и во время первой беременности.

Кошмал отметила, что ее зрение настолько плохое, что без очков она чувствует себя как в состоянии алкогольного опьянения. В то же время она добавила, что несколько лет вообще не употребляет спиртных напитков. Артистка отказалась от этой привычки и не планирует возвращаться к ней.

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"На последних месяцах беременности немного снизилось зрение. В прошлый раз тоже так было. Знаете, я уже два года как полностью отказалась от алкоголя и не планирую возвращаться к этому. Но я поняла, что с моим зрением мне он и не надо. Просто сняла очки - и уже один в один, будто подшофе", - написала Анна и поделилась кадром с новорожденной дочкой.

К слову, актриса уже почти восемь лет состоит в браке с мужем Иваном Сморковкиным. Звезда скрывает своего избранника и говорит, что он непубличный человек, поэтому не хочет появляться с ним на публике. Пара воспитывает 6-летнего сына Михаила и дочь Софию, которой еще нет даже месяца.

Напомним, ранее Анна Кошмал пожаловалась на мошенников. Актриса рассказала, что в сети начали публиковать русскоязычный контент от ее имени. Для этого даже создали фейковую страницу, авторы которой выдавали себя за артистку. Она подчеркнула, что она не имеет отношения к этим публикациям.

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